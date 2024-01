Julia Keller neue Finanz- und Personalchefin bei Bonnfinanz 

Mertes ist weiterhin zuständig für IT und die von ihm maßgeblich gestaltete „Allfinanz-Plattform“, dem digitalen und operativen Fundament für die angebundenen selbstständigen Vertriebspartner der Bonnfinanz. Darüber hinaus übernimmt er strategische Aufgaben in der Muttergesell-schaft Allfinanz Holding GmbH („Allfinanz“), in der der Investor BlackFin Capital Partners sämtliche Aktivitäten in der Allfinanzberatung in Deutschland bündelt. Dritter Geschäfts-führer bei Bonnfinanz ist Sebastian Wallusch (32), zuständig für Vertrieb, Marketing, Re-cruiting und Produktmanagement.

Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer, Equity Partner von BlackFin Capital Partners für Deutschland, Österreich und die Schweiz: „Wir freuen uns sehr, dass sich Julia Keller für Bonnfinanz ent-schieden hat. Mit ihrer Managementerfahrung und ihrem Know-How in der finanziellen Steuerung von Unternehmen ist sie prädestiniert, die Zukunft von Bonnfinanz tatkräftig mit zu gestalten.“

Keller blickt auf vielfältige Führungsaufgaben in den Bereichen Finanzen, Controlling und Personal zurück. Nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau und einem BWL-Studium machte sie Karriere bei mehreren mittelständischen Unternehmen. Zuletzt war sie seit September 2019 Chief Financial Officer (CFO) sowie Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Kautex Maschinenbau GmbH, einem der 100 umsatzstärksten Automobilzulieferer weltweit.

Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer: „Die Allfinanzberatung hat gute Wachstumsperspektiven. Di-gitale Tools und persönliche Qualitätsberatung vor Ort spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wir sind froh, dass die Allfinanz mit Stefan Mertes nun einen erfahrenen Strategen und IT-Experten an Bord hat. In seiner künftigen Doppelrolle bei Bonnfinanz und Allfinanz trägt er entscheidend mit dazu bei, das weitere Wachstum der Allfinanz-Gruppe zu gestal-ten.“