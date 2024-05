HTB wird Produktpartner auf Plattform Walnut Live

Finanzberaterinnen und Finanzberater können auf der digitalen Vertriebsplattform Walnut Live ab sofort auch auf Anlageprodukte der HTB Hanseatische Fondshaus zugreifen. Das in Bremen ansässige Unternehmen ist Spezialist für Sachwert-Investments und alternative Investmentfonds (AIFs) mit besonderem Fokus auf Immobilienbeteiligungen und seit mehr als 20 Jahren am Markt aktiv, teilt Walnut mit. Zuletzt hat sich HTB mit ihren Fonds vor allem auf den Zweitmarkt für Immobilienfonds konzentriert, die Fonds kaufen also Beteiligungen an bestehenden Fonds auf.

Auf der Vertriebs- und Abwicklungsplattform „Walnut Live“ steht Finanzberatern und ihren Kunden das aktuelle Anlageprodukt HTB – 14. Immobilienfonds für die digitale Zeichnung zur Verfügung. Weitere Produkte sollen folgen, so Walnut. „Mit dem Bremer Spezialisten erweitern wir das Angebot für unsere angebundenen Beraterinnen und Berater um einen weiteren renommierten Produktanbieter im Bereich Immobilien“, so Lars Gentz, Geschäftsführer der Walnut.

Lars Harbig, Salesdirector der HTB Group: „Die digitale Zeichnungsstrecke des Walnut Live ist nicht nur eine ideale Ergänzung zu den vorhandenen Zeichnungsmöglichkeiten, die Plattform bietet darüber hinaus viele weitere nützliche Tools, die den Berateralltag unserer Partner optimal unterstützen.“

Bei Walnut Live handelt es sich nicht um eine öffentliche Online-Plattform für Privatanleger. Vielmehr ermöglicht sie Finanzberatern eine ortsunabhängige Beratung ihrer Kunden sowie den volldigitalen Abschluss von Zeichnungsprozessen sowie deren Dokumentation – entweder im Rahmen einer Live-Videoberatung oder auch im Face-to-Face-Gespräch. Zu den Produktpartnern der Plattform zählen neben HTB Emissionshäuser wie Asuco, RWB, Solvium Capital, Habona Invest, Immac, MIG Fonds, Verifort Capital, Thamm & Partner sowie TSO.