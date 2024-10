Pflegeheim-Spezialist Immac Holding verliert Vorstandsmitglied

Vor dem Hintergrund der strategischen Ausrichtung der Immac Group habe sich Jens Wolfhagen dazu entschieden, seine Ämter niederzulegen und sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, teilt das Unternehmen mit. Er war im Vorstand für den Bereich Markt verantwortlich. Die Aufgaben übernimmt demnach interimistisch Mechthild Mösenfechtel in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Geschäftsführern der Beteiligungsgesellschaften.

Darüber hinaus habe Nadine Schwarz, die seit dem 1. September 2024 die Position der Bereichsleitung Markt innehat, eine Schlüsselrolle übernommen. Sie war bereits von 2007 bis 2017 für Immac tätig, zuletzt als Leiterin Transaktionen, und verfügt den Angaben zufolge über umfangreiche Expertise im Ausbau und der Pflege des Betreibernetzwerks sowie in der Verwaltung der Immobilieninvestitionen.

Die Immac Holding setze ihren Kurs fort, der auf die Spezialisierung im Segment Healthcare ausgerichtet ist, so das Unternehmen. Ziel bleibe es, die Marktposition weiter zu stärken und durch gezielte Investitionen in den Immobilienbereich sowie durch enge Partnerschaften mit Betreibern die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, heißt es in der Mitteilung.