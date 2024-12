Immac platziert weiteren Seniorenimmobilien-Spezialfonds

Fonds investiert in zwei Pflegeeinrichtungen im niedersächsischen Kurort Bad Rothenfelde: das Pflegezentrum „Residenz am Salzbach“ mit 48 Pflegeplätzen in Einzelzimmern und die Servicewohnanlage „Seniorenresidenz Hasselmann“ mit 57 Servicewohnungen, so die Mitteilung der Immac.

Pächterin ist die Blomberg Klinik GmbH. Sie ist ein Unternehmen der Hasselmann Gruppe, die den Angaben zufolge seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen vor Ort tätig ist und beide Objekte bereits vor dem Erwerb durch die Immac betrieben hat.

Der Spezial-AIF (alternativer Investmentfonds) hat eine Laufzeit von 15 Jahren mit einer prognostizierten Ausschüttung von 4,75 Prozent pro Jahr. Das Investitionsvolumen beträgt 11,23 Millionen Euro mit einem Eigenkapital von 6,6 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligung für eine Zeichnung betrug 200.000 Euro.