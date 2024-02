Jacob Fuest wird Vorstand bei Allianz Partners

Fuest verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in der Allianz Gruppe und leitete zuletzt die Geschäftsbereiche der Allianz SE für West- und Südeuropa, Allianz Partners und Allianz Direct. Darüber hinaus war er Mitglied des Aufsichtsrats mehrerer großer Allianz-Gesellschaften.

Davor hatte Fuest eine Reihe von Führungspositionen bei Allianz Partners inne, unter anderem in der Rolle als Head of Market Management and Innovation, CEO von Allianz Partners Deutschland und Regional CEO für Nord-, Mittel- und Osteuropa. Vor seiner Tätigkeit bei der Allianz war er in strategischen Positionen in der Automobilbranche tätig.