Der eher ungewöhnliche Gleichlauf von Aktien und Renten seit 2022 hat den Absatz von Multi-Asset-Fonds, für den es zuvor eine massive Nachfrage gab, erschwert. Drastische Zinsanhebungen und eine für den Euroraum galoppierende Inflation und die zahlreichen globalen Krisen waren ein toxischer Cocktail. Mittlerweile hat sich die Situation an mehreren Stellen deutlich entspannt. Wieder sinkende Zinsen und eine sich dem Normalmaß annähernde Teuerungsrate lassen das Segment weder zurück in die Erfolgsspur finden. Aber wie funktionieren Multi-Asset-Fonds eigentlich? Sie investieren flexibel in verschiedene Anlageklassen und können das Anlagerisiko dadurch breit streuen. Ziel ist es, eine langfristig attraktive Wertentwicklung zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu begrenzen. Um das zu erreichen nutzen sie den Umstand, dass sich einzelne Anlageklassen oft gegensätzlich, andere wiederum ähnlich entwickeln. Das Fondsmanagement eines Multi-Asset-Fonds agiert in jeder Marktsituation anders und kann Verluste dadurch zumeist dämpfen.

Aufgrund der jetzigen Marktsituation kann die Devise, wie eingangs dargestellt, nur lauten: Genau jetzt ist die Zeit für Multi Asset. Trotz bereits erfolgter Zinssenkungen durch Fed und EZB, ist das Zinsniveau dennoch ausreichend hoch, um im Rentenbereich Erträge zu erzielen, einen Puffer gegen mögliche Kursrückschläge insbesondere bei Aktien bilden können. Für eine Fortsetzung des aktuellen Aufwärtstrends spricht auch die Solidität vieler Unternehmen und deren Gewinnentwicklung. Für Anleger, die sich etwas breiter aufstellen und nicht nur auf Aktien oder Renten setzen wollen, sind Multi-Asset-Fonds in diesem Umfeld erste Wahl. Während klassische Mischfonds zumeist nur auf Aktien und Renten setzen, können moderne Multi-Asset-Fonds auf weitere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien oder Alternative Investments setzen und dadurch sowohl bei der Rendite ein Plus erzielen als auch die Marktrisiken weiter reduzieren. Mehrwerte entstehen unter anderem durch die aktive Selektion der Einzeltitel und die Allokation zwischen den unterschiedlichen Assetklassen. Darüber hinaus kann die Wahl unterschiedlicher Instrumente wie Einzeltitel, Fonds, ETFs, Zertifikate und Derivate dazu führen, Ertragschancen zu maximieren und Risiken zu minimieren. Besonderer Trumpf der modernen Multi-Asset-Fonds ist ihre Flexibilität. So sind die Portfoliomanager oft nicht an bestimmte Vorgaben oder Benchmarks gebunden, sondern können die Chancen an den Märkten frei nutzen – ein entsprechendes Know-how für die unterschiedlichen Anlagesegmente vorausgesetzt.

Acatis ist gleich mit vier Mischfonds am Start. Dazu zählen Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter wie der Acatis Datini Valueflex und der Acatis Value Performer. Letzterer investiert in Aktien, Aktienfonds und Zertifikate (maximal zu 65%), in Renten oder Rentenfonds sowie Geldmarktprodukte (maximal zu 20%) und in Single-Hedge-Fonds (bis zu 10%). Zu Absicherungszwecken vor starken Kursschwankungen und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds auch den Einsatz von Derivaten nutzen (bis zu 5%). Die Rendite pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren betrug durchschnittlich 5,3 Prozent. Beim Acatis Datini Valueflex ist der Investitionsgrad sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 Prozent betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch über längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds erreichte innerhalb der letzten fünf Jahre eine durchschnittliche Rendite von 12,7 Prozent.

Darüber hinaus hat das Frankfurter Investmenthaus mit dem Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds einen nachhaltigen Stiftungsfonds im Angebot, der nur Emittenten auswählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit einhalten. Sie entsprechen den sehr strengen Kriterien nach Artikel 9 der EU-OVO. Zusätzlich verfolgt jeder Titel mindestens eines der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs). Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Die jährliche Rendite über die letzten fünf Jahre betrug im Schnitt knapp 4,5 Prozent.

Last but not least kombiniert der Acatis Value Event Fonds die Philosophie des Value Investing mit dem Ansatz der Event Orientierung kombiniert. Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken reduzieren. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können beigemischt werden. Wesentlich sind zudem die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. Acatis hat 54 Nachhaltigkeitskriterien festgelegt, die von Investoren als „sehr wichtig“ beurteilt wurden. In den letzten fünf Jahren hat er eine durchschnittliche jährliche Rendite von knapp sieben Prozent erzielt.

Derzeit profitieren Multi-Asset-Fonds von der Diversifikation in einem volatilen Markt. Anleihen bieten derzeit attraktive Renditen, insbesondere im Investment-Grade-Bereich. Dies eröffnet Einkommensmöglichkeiten bei reduziertem Risiko im Vergleich zu den Vorjahren. Im Aktiensegment bleiben defensive Sektoren wie Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter im Fokus, da sie in einer Phase langsamen Wachstums besser abschneiden können. Emerging Markets, insbesondere Indien, zeigen Potenzial, während entwickelte Märkte teurer bewertet erscheinen. Die Anpassungsfähigkeit und Diversifikation von Multi-Asset-Fonds machen sie zu einer attraktiven Wahl in einem unsicheren Marktumfeld. Durch die Integration von festverzinslichen Wertpapieren, defensiven Aktien und taktischen Allokationen können sie auf die komplexen Herausforderungen und Chancen des Jahres 2024 reagieren. Investoren sollten dabei auf Fonds mit klaren Strategien und hoher Qualität setzen.

