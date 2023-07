Klaus Hermann über Klimaproteste: „Die Täter sitzen ganz woanders“

Im April war Hermann zehn Tage im ostafrikanischen Malawi unterwegs. „Ich habe vor knapp drei Jahren in Münster gemeinsam mit anderen Unternehmern den Verein tree4tree gegründet. Wir unterstützen Aufforstung, Umwelt- und Tierschutz, aber auch Entwicklungshilfeprojekte weltweit und haben in den letzten Jahren schon eine ganze Menge in Malawi gemacht – unter Vermittlung einer Mitarbeiterin der Vereinten Nationen und eines sehr erfahrenen Entwicklungshelfers“, erzählt er im Gespräch mit Cash.-Redakteur Kim Brodtmann. „Jetzt war es einfach mal an der Zeit, dorthin zu fliegen und mir einige Dinge vor Ort anzusehen, weil ich so viele Ideen für Malawi habe. Ich wollte die Strukturen verbessern und Grundlagen schaffen, um dort in den nächsten Jahren sehr effizient und erfolgreich arbeiten zu können.“

Die Klimaproteste der „Letzten Generation“ hierzulande unterstützt Hermann: „Diese jungen Menschen haben in meinen Augen jedes Recht, diese Dinge zu tun – auch wenn es strafrechtlich nicht unbedenklich ist und sie die Konsequenzen zu tragen haben. Sie wissen, wie es um den Planeten und unsere Spezies steht. Ich glaube, es ist ein unfassbar unangenehmes Gefühl, auf der Straße zu sitzen und sich beschimpfen zu lassen. Einige Leute werden ja auch handgreiflich und ziehen sie direkt von der Straße. Dabei sitzen die Täter ganz woanders. Das sind die Unternehmen und Firmen, die im vollen Bewusstsein diesen Planeten verhunzen, um noch den letzten Profit herauszuholen.“

