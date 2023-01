K&M: Assekuradeur schafft neue Vertriebsposition

Der in Hannover ansässige Assekuradeur K&M stellt seinen Vertrieb breiter auf und schafft eine neue Position. Neuer Leiter des strategischen Vertriebs wird Petar Djurdjevic. Zudem wird er Prokurist bei Konzept & Marketing.

Petar Djurdjevic übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position Leiter strategischer

Vertrieb. Zudem wird er Prokurist bei der Konzept & Marketing (K&M) GmbH. Der 40-Jährige hat 2016 als Key Account Manager beim Assekuradeur in Hannover angefangen und 2017 zudem die Geschäftsführung der Maklerfirma Versifair übernommen. Seine neue Position umfasst die Zusammenarbeit mit Großmaklern, Onlinemaklern und Vergleichern sowie die strategische Unterstützung und Planung des K&M Key Accounts.

Gemeinsam mit Lisa Albrecht, Key Account Managerin bei K&M, hat Petar Djurdjevic ein neues Konzept für den Bereich entwickelt und die Prozesse optimiert. Mit Unterstützung des K&M Vertriebsteams soll das Key Account weiter ausgebaut und die Zusammenarbeit mit wichtigen Vertriebspartnern optimiert werden.

Die Konzept & Marketing GmbH ist ein spezialisierter Dienstleister im deutschen Versicherungsmarkt, der seit 2001 Produkte in den Bereichen Sach-, Haftpflicht und Unfall entwickelt, administriert und Schäden abwickelt. Die Produkte werden ausschließlich über unabhängige Vertriebspartner angeboten. Am Stammsitz in Hannover beschäftigt der Assekuradeur über 100 Mitarbeiter