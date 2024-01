Kompass kauft Onlinemakler für Zahnzusatz-Versicherungen und Leads-Agentur

Das Karlsruher Insurtech Kompass Group AG übernimmt die Seeback Beratungs- & Beteiligungs-GmbH. Teil der Seeback ist der Onlinemakler ZVO GmbH sowie eine Beteiligung an der auf Leads spezialisierten One2marketing GmbH.

Die ZVO ist ein auf die Vermittlung von Zahnzusatzversicherungen spezialisierter Onlinemakler und legt einen Fokus auf die Gesundheitsversorgung von Personen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben (Expats), teilt die Kompass Group mit. In den vergangenen Jahren generierte die ZVO demnach jährlich zwischen 7.000 und 8.000 Abschlüsse.

Die One2marketing ist eine Onlinemarketing-Agentur und auf das Geschäft mit Kundenanfragen (Leads) spezialisiert. 2023 generierte die Gesellschaft „eine mittlere fünfstellige Zahl“ an Anfragen, so Kompass. Die gesamte Holding erzielte den Angaben zufolge zuletzt Umsätze „im mittleren einstelligen Millionen-Bereich“.

Übernahme am 28. Dezember beglaubigt

„Die Übernahme der Seeback Beratungs- und Beteiligungs-GmbH erweitert unser bestehendes Geschäft um den lukrativen Markt der Zahnzusatzversicherungen und schafft darüber hinaus Synergien zu bestehenden Geschäftsbereichen. Insbesondere die One2marketing GmbH wird ein wichtiger Baustein für das weitere Wachstum der Kompass Group und ihrer Partner sein“, sagt Kompass-CEO Matthias Schmidt.

Die Übernahme wurde am 28. Dezember 2023 notariell beglaubigt. Über die genauen Modalitäten vereinten beide Parteien Stillschweigen. „Nachdem wir beide Gesellschaften erfolgreich in die Kompass Group integriert haben, werden wir das Geschäft mit Zahnzusatzversicherungen weiter ausbauen“, so Schmidt. Daniel Seeger, Geschäftsführer der ZVO GmbH: „Als führender Treiber der Konsolidierung im deutschen Versicherungsvertrieb bietet uns die Kompass Group optimale Rahmenbedingungen. Insbesondere die für 2024 geplanten Strukturen eröffnen allen angeschlossenen Unternehmen Wachstumspotenziale.“

Kompass Group mit mehr als 100.000 Kunden

Neben dem 2023 erreichten Wachstum auf mehr als 100.000 Kunden verfolgt die Kompass Group der Mitteilung zufolge auch das Ziel, ihre Strukturen zu professionalisieren. Die One2marketing GmbH werde künftig das Marketing sämtlicher Geschäftsbereiche unterstützen und das organische Wachstum der Unternehmensgruppe vorantreiben. „Um unseren Wachstumskurs 2024 noch aggressiver fortsetzen zu können, wollen wir in einem nächsten Schritt noch stärker in unsere IT-Infrastruktur sowie hauseigene Technologie-Lösungen investieren. Ist auch dieser Schritt abgeschlossen, werden wir sowohl beim organischen als auch beim anorganischen Wachstum neue Maßstäbe setzen“, kündigt Schmidt an.