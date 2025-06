„Zu langsam“: Getsafe gibt Bafin-Lizenz zurück

Ziel sei es, das wachsende Mehrsparten-Geschäft effizienter und skalierbarer abzubilden, teilt das Unternehmen mit. „Die eigene Lizenz hat uns geholfen, unsere Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen und als neuer Marktteilnehmer Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Für unser Ziel, die führende Versicherungsplattform für digitale Kund:innen über alle Sparten hinweg zu werden, ist der Weg über eigene Lizenzen zu langsam und weniger flexibel“, erklärt CEO und Gründer Christian Wiens.

Getsafe, das im Oktober 2021 die Bafin-Lizenz für die Schaden- und Unfallversicherung erhalten hatte, werde künftig mit führenden Risikoträgern kooperieren, bleibe dabei jedoch operativ unabhängig. „Versicherung basierte jahrzehntelang auf Lizenz, Kapital und Vertrieb. Wir bauen sie neu – mit KI“, sagt Wiens. „Unsere KI-Agenten übernehmen heute schon einen Großteil von Schadenregulierung, Beratung und Vertragsabschluss.“

Mehr als 50 Millionen Euro hat Getsafe nach eigenen Angaben in seine Plattform investiert – auf Basis von über 500.000 Kund:innen, die täglich Millionen Datenpunkte erzeugen. „Wir entwickeln KI nicht im Labor, sondern mit Millionen realer Kundeninteraktionen“, so Wiens. „Das verschafft uns einen Vorsprung: gegenüber Versicherern mit veralteter IT und KI-Startups ohne echte Daten und Anwendungen.“