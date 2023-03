Krebs Scan: Hanse Merkur lanciert Zusatzversicherung im Maklermarkt

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa eine halbe Million Menschen neu an Krebs. Für rund 55 Prozent dieser Krebsneuerkrankungen gibt es bisher keine konventionelle Früherkennung. Mit dem jetzt im Maklermarkt lancierten Versicherungsprogramm Krebs-Scan (Tarif ZY) will der Versicherer die Krebsfrüherkennung auf eine neue Stufe heben.

Die Kombination aus dem jährlichen Bluttest Pantum Detect und bildgebenden Verfahren wie MRT und PET/CT soll nach Angaben des Versicherers dazu beitragen, potenziell gefährliche Tumore frühzeitig zu erkennen. In Verbindung mit stationären Wahlleistungen wie der Unterbringung im Ein- und Zweibettzimmer, Tagegeldern und umfangreichen Gesundheits-Assistanceleistungen wird der Kunde im Verdachtsfall und im Rahmen der möglichen notwendigen Therapie und Nachsorge optimal begleitet, betont der Versicherer.

„Gesundheitsversorgung aktiv mitgestalten und verbessern“

„Krebsfrüherkennung ist ein sehr sensibles Thema und Krebs-Scan für unsere Kunden ein völlig neues Angebot. Betreuung und Beratung erfordern daher eine hohe Fachexpertise und besonderes Fingerspitzengefühl“, erläutert Eric Bussert, Vorstand für Vertrieb und Marketing. Nach Busserts Angaben sind bereits vor einer rund sechsmonatigen Pilotphase, in der sukzessive ein überregionales Netzwerk an Blutentnahmestellen aufgebaut wurde, umfangreiche Kapazitäten in die Planung des Tarifs eingeflossen.

„Von der ersten Idee bis zum Verkaufsstart haben wir mehrere Jahre in die Analyse und in die Programmentwicklung investiert“, sagt Bussert. Dass die Kombination aus dem Bluttest und Bildgebung als Ergänzung für konventionelle Krebsfrüherkennungsuntersuchungen geeignet ist, hat unter anderem eine großangelegte Leistungsstudie am renommierten Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) gezeigt.

„Krebs ist vor allem deswegen so gefährlich, weil er meist über viele Jahre unentdeckt wächst, ohne Symptome oder Beschwerden zu verursachen. Als wir von der Möglichkeit des Bluttests erfahren haben, war uns daher sofort klar, dass wir diese medizinische Innovation mit aller Kraft weiter vorantreiben und verfügbar machen wollen“, erläutert der Vertriebsvorstand die Motivation hinter dem neuartigen Produkt. Krebs-Scan ist als private und betriebliche Zusatzversicherung erhältlich.

Positive Resonanzen im Markt

Positives Echo hat Krebs-Scan bereits in Form von Auszeichnungen erhalten. So hat „Cash.“ das Produkt im Rahmen der Financial Advisors Awards 2022 in der Kategorie Private Krankenversicherung mit einem Preis gewürdigt. Darüber hinaus hat die Mein-Geld Mediengruppe die HanseMerkur für Krebs-Scan mit dem Assekuranz Award für herausragende Leistungen gekürt.

Nach Angaben des Versicherers erfährt der neue Zusatztarif in der Versicherungsbranche große Aufmerksamkeit. „Die Einzigartigkeit des Vertriebsansatzes in der Kombination mit der Sinnhaftigkeit kommt bei Einzelmaklern, aber auch bei strukturierten Einheiten sehr gut an“, beschreibt Paulo Patricio, Organisationsdirektor Makler & Mehrfachagenten das gute Feedback aus den ersten Gesprächen. Etwas Vergleichbares hat es bisher noch nicht gegeben. Ich bin sehr optimistisch, dass viele Vermittler die Möglichkeit ergreifen, mit Krebs-Scan ins Gespräch mit bestehenden Kunden zu kommen und neue Kunden zu akquirieren.“