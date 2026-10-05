Kristina Dominkovic wechselt zu Lazard Asset Management

Lazard Asset Management erweitert sein Vertriebs- und Kundenbetreuungsteam in Österreich. Seit dem 1. Oktober gehört Kristina Dominkovic als Sales Representative zum Wiener Team. Die Finanzexpertin bringt mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung mit.

Lazard Asset Management baut seine Vertriebsaktivitäten in Österreich aus. Kristina Dominkovic ist seit dem 1. Oktober 2026 als Sales Representative Teil des Wiener Teams. Sie berichtet an Horst Mathä, Country Head Austria, Institutional Sales & Third Party Distribution.

Dominkovic verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Vor ihrem Wechsel zu Lazard Asset Management arbeitete sie bei der LGT Bank in Österreich in verschiedenen Funktionen im Relationship Management. Zuvor war sie bei UBS Europe in Wien als Client Advisor sowie im Financial Accounting tätig.

„Österreich ist für Lazard Asset Management ein wichtiger Markt. Mit dem Ausbau unseres Teams bekräftigen wir unseren Anspruch, Kunden und Vertriebspartner vor Ort langfristig, persönlich und mit hoher fachlicher Expertise zu begleiten“, sagt Mathä. „Kristina Dominkovic verbindet umfassende Erfahrung in der Kundenbetreuung mit einem ausgeprägten Verständnis für den österreichischen Finanzmarkt. Sie wird unser Team hervorragend ergänzen und unsere Beziehungen zu Investoren und Partnern weiter stärken.“

Erfahrung im Banking und Relationship Management

Dominkovic hat einen Master of Arts in International Banking & Finance der Fachhochschule BFI Wien sowie einen Bachelor of Science in International Business & Accounting der Wirtschaftsuniversität Wien. Zudem ist sie Certified Wealth Manager (CWMA).