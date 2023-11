Mediolanum International Life kooperiert mit Blau Direkt

Ab sofort ist der Mediolanum Life Plan, die innovative fondsgebundene Lebensversicherung mit der Intelligent Investment Strategy (IIS), auch über die Plattform von Blau Direkt erhältlich. Die Patriarch Multi-Manager GmbH, langjähriger Partner von Mediolanum International Life in Deutschland, wird die Aus- und Weiterbildung der freien Finanzvermittler (IFA) unterstützen, die mit blau direkt zusammenarbeiten.

Mediolanum International Life baut damit seinen Vertrieb in Deutschland weiter aus, um seine fondsgebundenen Versicherungsprodukte auf dem deutschen Markt besser zugänglich zu machen. Der Mediolanum Life Plan ist eine Fondspolice, die Ersparnisse vor Inflation schützen, langfristigen Vermögensaufbau ermöglichen sowie gleichzeitig einen Lebensversicherungsschutz gewährleisten soll. Ein besonderes Merkmal des Produkts ist die Intelligent Investment Strategy (IIS). Dabei handelt es sich um eine systematische Anlagemethode, die auf einem dynamischen Ratenzahlungsprogramm basiert und es ermöglicht, die Volatilität der Anlage zu reduzieren und gleichzeitig Anlagechancen zu nutzen, die während Abwärtsbewegungen auf den Finanzmärkten entstehen. So wird die Wahrscheinlichkeit maximiert, langfristig positive Renditen zu erzielen. Ein großer Vorteil dieser Automatisierung ist es, emotionale Verhaltensweisen zu verhindern, die den Anlageerfolg der Investoren unweigerlich beeinträchtigen würden.

Zusätzlich stellt Mediolanum allen unabhängigen Finanzberatern (IFA), die mit blau direkt zusammenarbeiten, ein Tool zur Verfügung, mit dem beliebige Szenarien aus der Vergangenheit empirisch simuliert werden können. Dieses soll den Nutzen für Makler und Finanzberater verdeutlichen, den die IIS unter verschiedenen Marktbedingungen schafft. Es soll zudem helfen, Anlagemuster zu verstehen sowie zu visualisieren und veranschaulicht, wie die IIS die Volatilität der Aktienmärkte zum langfristigen Vorteil des Anlegers nutzt. Besonders Vermögensberater mit einem großen Kundenstamm bietet dieser Service einen Mehrwert, denn er ermöglicht es, für jeden Kunden automatisch ein eigenes personalisiertes Anlageprogramm zu konzipieren.

Der Mediolanum Life Plan ist das erfolgreichste Produkt der Mediolanum International Life Group in Deutschland. Insgesamt verwaltet der Versicherer mit Stand 30. Juni 2023 mehr als 55 Milliarden Euro in drei Ländern und betreut über 1.700.000 Kunden. Das Versicherungsgeschäft in Deutschland wird von der in München ansässigen Niederlassung der Mediolanum International Life betrieben, welche bei der BaFin registriert ist und unter deren Rechtsaufsicht steht. Die Zusammenarbeit mit blau direkt macht das Produkt Mediolanum Life Plan nun einer noch größeren Zahl deutscher Investoren zugänglich.

„Der Aktienmarkt gilt als das bestmögliche Mittel, um das Ersparte vor der Inflation zu schützen. Dennoch sind bisher nur knapp 15 Prozent der Bundesbürger investiert“, erklärt Andrea Boggio, Senior Business Advisor bei Mediolanum International Funds. „Was viele Anleger jedoch nicht wissen: Auch Versicherungsprodukte sind ein geeignetes Vehikel, um am Wachstum der Kapitalmärkte teilzuhaben. Der Mediolanum Life Plan eignet sich perfekt für Privatanleger, die ihre Anlagen vor Kaufkraftverlust durch Inflation schützen und den Wert ihrer Ersparnisse langfristig steigern wollen.“

„Die Zusammenarbeit mit Blau Direkt war ein wichtiger Schritt, um unsere Versicherungsprodukte einer noch breiteren Kundengruppe im deutschen Markt zugänglich zu machen“, fährt Volker Fehrenbach, Hauptbevollmächtigter bei Mediolanum International Life in München, fort. „Als zweitgrößter Maklerpool in Deutschland bietet blau direkt technische Lösungen und Dienstleistungen für eine große Anzahl von Vermittlungsbetrieben und Maklern an – ab jetzt auch den Mediolanum Life Plan, eine ideale Lösung, um Kunden eine effektivere Finanzplanung zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit hat gerade begonnen und wir verlassen uns auf die ausgezeichnete Expertise von blau direkt, unser Produkt anzubieten und den Partnern die Vorteile zu vermitteln, die es sowohl für Investoren als auch für Versicherungsmakler und Finanzberater mit sich bringt.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mediolanum. Durch die Integration des Mediolanum Life Plan bieten wir unseren Maklerpartner:innen eine effektive Finanzplanung – und das mit der erfolgreichen Plattformtechnologie von Blau Direkt“, kommentiert Kristina August, Member of the Executive Committee und Head of Trade Department bei Blau Direkt, die Partnerschaft.