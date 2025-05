EXTRA Fondspolicen: Mehr für später

Nichts weniger als eine Trendumkehr ist das Ergebnis einer Umfrage, die Canada Life Deutschland Ende Januar 2025 anlässlich der Bundestagswahl hat durchführen lassen. Demnach sehen die meisten Menschen in Deutschland die Verantwortung für die Rente inzwischen nicht mehr beim Staat – wie dies seit vielen Jahrzehnten der Fall war –, sondern bei sich selbst. 2021 sah das Ergebnis noch anders aus – seinerzeit sahen die Menschen mehrheitlich den Staat in der Hauptverantwortung für die Rente. Der Meinungsumschwung erklärt Canada Life mit dem schwindenden Vertrauen der Bürger in die Reformfähigkeit der politisch Verantwortlichen: So glauben, zeigt die Umfrage, rund drei Viertel der Befragten inzwischen nicht mehr, dass die Politik zu einer echten Rentenreform fähig ist. Ein Armutszeugnis.

Laut dem Alterssicherungsbericht 2024 beträgt die durchschnittliche Rente von Frauen 822 Euro, Männer erhalten 1.319 Euro. Die Rentenlücke hat sich in den letzten Jahren weiter vergrößert, da Männer höhere Rentensteigerungen erfahren als Frauen. Anbetracht der massiven Inflation bei Lebensmitteln, der Energieversorgung, aber auch den deutlichen Mietsteigerungen in den vergangenen Jahren dürfte die gesetzliche Rente allein zum Leben inzwischen aber kaum noch ausreichen. Vor dem Hintergrund der weiter sinkenden gesetzlichen Rente ist es daher essenziell, die Rentenlücke durch private Altersvorsorge zu schließen. Besonders geeignet dafür sind Fondspolicen. Mit ihnen lassen sich die Renditechancen der Kapitalmärkte nutzen und die Vorzüge des Versicherungsmantels nutzen.

Nach einer aktuellen Umfrage des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, IVFP, werden derzeit Fondspolicen ohne Garantien mit Abstand am häufigsten beraten. „Es zeigt sich ein deutlicher Trend hin zu Fondspolicen ohne Garantien, die aufgrund ihrer Flexibilität und höheren Renditechancen immer beliebter werden“, sagt Professor Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP. Daran ändere auch die Erhöhung des Höchstrechnungszinses von 0,25 auf ein Prozent zum 1. Januar 2025 nichts. „Mehr als 40 Prozent der befragten Makler gaben an, dass sich trotz der Rechnungszinserhöhung der Trend hin zu Policen ohne Garantien fortsetzen wird“, sagt Hauer.

Garantien werden oft nur dort eingesetzt, wo diese benötigt werden oder erforderlich sind, etwa in der betrieblichen Altersversorgung. „Wir erleben insbesondere bei jüngeren Kundinnen und Kunden eine deutliche Nachfrage nach fondsgebundenen Lebensversicherungen ohne Garantie“, bestätigt auch Michael Schwarz, Leiter Absicherung und Vorsorge bei MLP. Bei kürzeren Laufzeiten oder der Wahl eines zweiten oder dritten Bausteins für die Altersvorsorge würden hingegen gerne Hybridprodukte ergänzt.

An ein Umschwenken auf Fondspolicen ohne Garantien glaubt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik und Rating bei Morgen & Morgen, hingegen nicht. „Ein genereller Trend hin zu reinen Fondslösungen ohne jegliche Garantien ist nicht erkennbar – vielmehr bleiben Garantieelemente weiterhin gefragt.“ „Kunden fühlen sich schon noch wohler, wenn eine Police zumindest ein wenig Garantie verspricht – und sei es nur eine reine Beitragsgarantie. Wir sind ein Volk von Bausparern, die jahrzehntelang nur Ertrag durch Zinsen angestrebt haben“, unterstreicht Vema-Vorstand Dr. Johannes Neder. Das Verständnis und das gute Bauchgefühl bei Ertrag durch Kurssteigerung müssten sich erst noch weiterentwickeln. Das gelte auch für das Verständnis, dass Garantien kalkulatorisch Ertrag kosten müssen. Generell wachse aber die Gruppe der Kunden, die zu Fondspolicen ohne Garantien greife – zumindest als ein Baustein des persönlichen Altersvorsorgemixes. „Hier wirken die vielen Jahre guter Beratung der Branche aber bereits spürbar“, sagt Neder.

Was man zudem beobachte, sei, dass sich Kunden eine weitere Flexibilisierung in Bezug auf die Gestaltungsmöglichkeiten wünschen, so Neder. Flexibilität wird – ähnlich wie in der Berufsunfähigkeitsversicherung – auch in der fondsgebundenen Altersvorsorge ein neuer Trend. „Sowohl während der Vertragslaufzeit zum Beispiel durch Anpassung des Garantieniveaus oder vorzeitige Entnahmen als auch während der Rentenphase etwa durch Aufschieben des Rentenbeginns oder Nutzung von Auszahlplänen“, sagt Schwarz.

Der Wunsch nach Flexibilität hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Sei es bei Beitragszahlungen, Fondsauswahl oder Renteneintritt. Bei diesen Themen haben viele Versicherer mittlerweile nachgelegt und ihr Angebot optimiert. Der fondsgebundene Rentenbezug hilft Kunden dabei, auch im Ruhestand von den Renditechancen der Kapitalmärkte zu profitieren, da das Verrentungsguthaben weiterhin in Fonds investiert bleibe. Moderne Fondspolicen bieten inzwischen eine hohe Flexibilität in den wichtigsten Produktmerkmalen. „Besonders vorteilhaft sind garantierte Rentenfaktoren, kostenfreie Fondswechsel, und die Möglichkeit der Rentenbeginn-Verlegung“, hebt Morgen & Morgen-Tarifexperte Saal hervor. Die hohe Anzahl von insgesamt 181 Fünf-Sterne Produkten im aktuellen „M&M-Rating Privatrente Fondsgebunden“ zeige, dass inzwischen viele Anbieter flexible und kundenfreundliche Lösungen anböten.

Nicht zuletzt deshalb können Fondspolicen eine sehr gute Altersvorsorgelösung sein. Keine andere Vorsorgeart kombiniert die Aspekte Renditechancen, Flexibilität und Absicherung in dieser umfassenden Form. Dennoch gibt es nach wie vor große Unterschiede im Markt, bezogen auf Produktqualität und Kosten. Speziell die Anzahl der passiven Investments ist – angetrieben durch die „Geiz-ist-Geil-Mentalität“ der Verbraucherzentralen – auch in Policen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Hier sollten Beraterinnen und Berater genau vergleichen. Darüber hinaus werden immer häufiger provisionsfreie und daher kostengünstige Anteilsklassen, so genannte Clean Share Classes angeboten. Ein großer Vorteil von Fondspolicen ist dabei, dass die Fonds kosten- und steuerfrei umgeschichtet werden können. Neben einer hochwertigen Fondsauswahl und attraktiven Steuervorteilen, ist gerade die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos ein großer Vorteil von Fondspolicen.

Wie es in diesem Segment weitergeht und welche Trends künftig bestimmend sind, diskutierten wir mit drei renommierten Assetmanagern, nachzulesen auf den folgenden Seiten.

