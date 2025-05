EXTRA Fondspolicen: Wandelbar, ertragreich, zukunftsorientiert

Ihr Mehrwert liegt in der flexiblen Allokation und taktischen Steuerung, die gerade in volatilen Zeiten gefragt ist. Gleichzeitig setzen Kunden und Berater aber auch auf kostengünstige und transparente ETFs. Für Anbieter wie Vermittler liegt der Schlüssel im intelligenten Mix beider Strategien – angepasst an Anlageziel, Laufzeit und Risikoneigung des Kunden. Der Trend zu ESG-konformen Produkten ist ungebrochen, wird aber zunehmend differenzierter diskutiert. Greenwashing-Vorwürfe und komplexe Regulierungsanforderungen machen deutlich: Es braucht klare ESG-Konzepte, nachvollziehbare Wirkung und Transparenz in der Umsetzung.

Einen zusätzlichen Impuls könnte der reformierte ELTIF (European Long Term Investment Fund) geben. Die neuen Regelungen eröffnen Fondspolicen Zugang zu illiquiden Anlageklassen wie Infrastruktur oder Private Equity – ein spannender Baustein für renditeorientierte Langfristanleger, der allerdings eine fundierte Beratung voraussetzt. Künstliche Intelligenz verändert dabei nicht nur das Portfolio-Management, sondern auch die Beratungsprozesse. Die Kunst wird sein, KI als Ergänzung und nicht als Ersatz für echte, vertrauensvolle Beratung zu nutzen.Im Vertrieb geht es 2025 darum, Fondspolicen nicht nur als Produkt, sondern als Lösung zu verstehen: flexibel, modular, verständlich. Erfolgreiche Vermittler kombinieren Produktkenntnis mit Storytelling – und zeigen auf, wie Fondspolicen heute mehr leisten können als klassische Rentenversprechen: Kapitalzugang, Nachhaltigkeit, Renditechancen und digitale Intelligenz. Fazit: Die Fondspolice ist das Chamäleon der Altersvorsorgeh. Wer ihre Möglichkeiten richtig einsetzt, positioniert sich nachhaltig am Markt.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Fondspolicen. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.