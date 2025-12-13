Mischfonds mit Konstanz: DJE – Zins & Dividende feiert 15-jähriges Jubiläum

Der DJE – Zins & Dividende feiert seinen 15. Geburtstag: Im Dezember 2010 wurde die XP-Tranche (LU0553171439) des ausgewogenen, globalen Mischfonds aufgelegt.[3] Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 50% in Anleihen; der Aktienanteil kann zwischen 25% und maximal 50% des Fondsvermögens variieren. Die flexible Gewichtung der Anlageklassen zielt darauf ab, regelmäßige Erträge aus Zinsen und Dividenden sowie mögliche Kursgewinne aus Aktien und Anleihen zu generieren – mit möglichst geringer Schwankungsbreite.

Bei Anleihen liegt der Fokus auf hochwertigen Staats- und Unternehmensanleihen, meist mit Investment-Grade-Rating. Auf der Aktienseite legt das Fondsmanagement Wert auf regelmäßige Dividendenzahlungen und eine aktionärsfreundliche Unternehmenspolitik, etwa durch Aktienrückkäufe. Die Titelauswahl zielt auf eine überdurchschnittliche Dividendenrendite relativ zum Markt ab; ausgewählte Wachstumswerte können die Aktienallokation ergänzen.

Die Titelauswahl und Portfolioallokation erfolgen im systematischen Zusammenspiel aus Top-down- und Bottom-up-Analyse und einem sechsstufigen Scoring-Prozess. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert. Die Steuerung erfolgt aktiv und unabhängig von Benchmarkvorgaben.

Mit diesem Investmentansatz ist es dem Fonds gelungen, seit seiner Auflage im Dezember 2010 unterschiedlichste Marktphasen und tiefgreifende Krisen erfolgreich zu durchlaufen – darunter strukturell herausfordernde Perioden wie die Euro-Schuldenkrise (2011–2012), der Abschwung in China (2015–2016) sowie die Phase hoher, teils zweistelliger Inflation (2022). Hinzu kommen Ereignisse der jüngeren Historie wie die Corona-Pandemie (2020–2022), der Ukraine-Konflikt (2022) und der sogenannte „Liberation Day“, an dem die USA weltweit Zölle verhängten (April 2025). Dank konsequenter Risikosteuerung konnte der Fonds in solchen Phasen meist geringere Verluste verzeichnen als die Vergleichsgruppe (siehe unten, Abbildung 2).

Gemanagt wird der Fonds seit seiner Auflage von Dr. Jan Ehrhardt, Vorstand der DJE Kapital AG und Initiator des Fonds. Als Fondsmanager verantwortet er u.a. die Dividendenstrategien von DJE und wurde für seinen überdurchschnittlichen Anlageerfolg von der Börsenmedien AG (u.a. Börse Online, €uro und €uro am Sonntag) als „Fondsmanager des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Seit 2019 unterstützt ihn Stefan Breintner, Leiter des DJE-Research, in der Rolle des Co-Fondsmanagers.

„Wir haben den Fonds bewusst so benannt, weil er mit rund 50 % Anleihen und meist knapp 50 % Aktien auf stabile Erträge aus Zinsen und Dividenden setzt“, sagt Dr. Jan Ehrhardt. „Der Ausblick für die Anleihen ist nach 15 Jahren Niedrigzinsphase heute deutlich besser. Inzwischen hat der jahrelange Gegenwind in Rückenwind gedreht. Die Anleihen im Fonds haben wieder eine attraktive Verzinsung. Der Fonds hat sich zudem in einem Umfeld behaupten können, in dem es Value- und Dividendenaktien eher schwer hatten.“ ergänzt Dr. Ehrhardt.

„Der strategische Ansatz des Fonds – die flexible Gewichtung der Anlageklassen Aktien und Anleihen sowie die gezielte Auswahl aus unserer Sicht erfolgversprechender Wertpapiere – dürfte in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Wir können aktiv auf ein sich veränderndes Marktumfeld reagieren und insbesondere längere Zyklen am Kapitalmarkt antizipieren. Damit grenzen wir uns klar von passiven Strategien ab. Unser Ansatz überzeugt durch ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, eine aktive Risikosteuerung und die Vermeidung möglicher Klumpenrisiken durch eine effiziente Diversifizierung“, ergänzt Stefan Breintner.



Quelle: DJE Kapital, Stand: 5.12.2025

[1] Alle Angaben zur Wertentwicklung siehe unten.

[2] Quelle: Börsenmedien AG, Januar 2025. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg.

[3] Die anderen beiden Tranchen I und PA wurden erst am 10.2.2011 aufgelegt.