Rentenerhöhung 2026: Tabelle zeigt, wie viel Rentner ab Juli mehr bekommen

Die gesetzlichen Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Grundlage der Anpassung ist die positive Lohnentwicklung in Deutschland. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.

Mit der Erhöhung steigt der sogenannte aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Damit erhalten mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner künftig höhere monatliche Zahlungen.

Besonders relevant ist für viele Ruheständler die konkrete Höhe des Rentenplus. Die folgende Tabelle zeigt, wie stark verschiedene Monatsrenten ab Juli 2026 steigen.

Tabelle: So viel mehr Rente gibt es ab Juli 2026

Bisherige Bruttorente Erhöhung um 4,24 Prozent Neue Bruttorente 800 Euro + 33,92 Euro 833,92 Euro 900 Euro + 38,16 Euro 938,16 Euro 1.000 Euro + 42,40 Euro 1.042,40 Euro 1.200 Euro + 50,88 Euro 1.250,88 Euro 1.500 Euro + 63,60 Euro 1.563,60 Euro 1.800 Euro + 76,32 Euro 1.876,32 Euro 2.000 Euro + 84,80 Euro 2.084,80 Euro 2.500 Euro + 106 Euro 2.606 Euro Quelle: Bundesregierung – https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rentenanpassung-2026-2337000

Die Werte basieren auf der offiziell angekündigten Rentenanpassung von 4,24 Prozent.

Positive Lohnentwicklung als Grundlage

Die Rentenanpassung orientiert sich an der Entwicklung der Löhne in Deutschland. Steigen die Einkommen der Beschäftigten, erhöhen sich grundsätzlich auch die gesetzlichen Renten.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung ist die aktuelle Anpassung vor allem auf die robuste Lohnentwicklung des vergangenen Jahres zurückzuführen. Gleichzeitig spielt die gesetzlich festgelegte Haltelinie beim Rentenniveau eine Rolle. Diese garantiert bis 2031 ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent.

Für viele Rentner bedeutet das Plus eine spürbare Entlastung im Alltag, insbesondere angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten.

Höhere Renten können steuerliche Folgen haben

Mit steigenden Renten wächst allerdings auch das Risiko, steuerpflichtig zu werden. Durch die höheren Jahresbezüge könnten zusätzliche Rentner über den steuerlichen Grundfreibetrag rutschen.

Darauf weisen mehrere Experten und Rentenportale hin. Betroffen sind insbesondere Haushalte mit höheren gesetzlichen Renten oder zusätzlichen Alterseinkünften.

Für Ruheständler wird daher wichtiger, die persönliche steuerliche Situation im Blick zu behalten.

Langfristige Finanzierung bleibt Herausforderung

Trotz der aktuellen Erhöhung bleibt die Finanzierung der gesetzlichen Rente ein zentrales Thema. Die demografische Entwicklung setzt das Umlagesystem weiter unter Druck.

Immer mehr Menschen gehen in Rente, während die Zahl der Beitragszahler langsamer wächst. Dadurch steigen die Belastungen für Rentenkasse und Bundeshaushalt kontinuierlich.

Für Politik und Kapitalmarkt bleibt die Frage entscheidend, wie sich das Rentensystem langfristig stabil finanzieren lässt.