Absolute-Return-Rentenstrategien für eine unsichere Welt

In einer Welt, in der wirtschaftliche Unsicherheit und unvorhersehbare Inflation die Sicht auf die Geldpolitik der Zentralbanken trüben, suchen Investoren nach Strategien, die konsistente Erträge liefern und zugleich das Kapital schützen. Hier kommen globale Absolute-Return-Rentenstrategien ins Spiel – ein flexibler, dynamischer Investmentansatz, der gut zum aktuellen Umfeld passt.

Das Wesen von Absolute-Return-Rentenstrategien

Absolute-Return-Rentenstrategien zielen darauf ab, über Marktzyklen hinweg positive, stabile Erträge zu erwirtschaften, wobei der Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Im Gegensatz zu traditionellen Rentenprodukten, die häufig durch Benchmarks oder regionale Allokationen eingeschränkt sind, verfügt eine Absolute-Return-Rentenstrategie über die Freiheit, im gesamten globalen Spektrum festverzinslicher Anlagen zu investieren. Diese Flexibilität ermöglicht es den Portfoliomanagern, Chancen überall dort zu nutzen, wo sie entstehen, und Bereiche zu meiden, in denen das Risiko den potenziellen Ertrag überwiegt.

Attraktives Risiko-Ertrags-Profil

Globale Absolute-Return-Rentenstrategien bieten im Vergleich zu traditionelleren Rentensegmenten ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Unsere Strategie strebt Erträge oberhalb von Cash an – typischerweise mit einem Ziel von 2,5 % p. a. vor Gebühren – und begrenzt rollierende 12-Monats-Drawdowns auf maximal -2,5 %. Dieser disziplinierte Ansatz im Risikomanagement ist im heutigen Umfeld besonders wichtig, da die Aussichten für Inflation, Wachstum und die Reaktionsfunktionen der Zentralbanken weiterhin äußerst unsicher sind.

Kapitalerhalt: Ein zentrales Prinzip

Der Kapitalerhalt steht im Mittelpunkt der Absolute-Return-Rentenstrategie. In Phasen von Marktstress oder erhöhter Volatilität gewinnt diese Ausrichtung auf den Schutz der Kundenvermögen zusätzlich an Bedeutung. Investoren benötigen Strategien, die allen Marktumfeldern standhalten. Unsere Absolute-Return-Rentenstrategie ist genau darauf ausgelegt und zielt darauf ab, unabhängig von der Marktrichtung positive Erträge zu erzielen.

Dynamisches Durationsmanagement

Eines der herausragenden Merkmale dieser globalen Absolute-Return-Rentenstrategie ist ihre dynamische Durationsspanne[1], die von -4 bis +4 Jahren reicht. Diese Flexibilität verleiht der Strategie das Potenzial, nicht nur bei fallenden, sondern auch bei steigenden Zinsen zu überzeugen – indem das Portfolio mit einer Untergewichtung des Zinsrisikos positioniert wird.

So hielt unsere Strategie im vergangenen Herbst eine neutrale Zinsrisikoposition, indem Untergewichtungen in japanischen und US-amerikanischen Anleihen mit einer Übergewichtung in britischen Staatsanleihen ausbalanciert wurden. In jüngerer Zeit hat das Team zu einer deutlichen Übergewichtung des Zinsrisikos in Märkten wie Neuseeland gewechselt, wo Zinserhöhungen unserer Ansicht nach zu früh eingepreist sind, oder im Vereinigten Königreich, wo wir das Potenzial für eine lockerere Geldpolitik als unterbewertet ansehen.

Relativer Wert statt Richtungswette

Innerhalb der Zinsallokation bevorzugen die Manager der Strategie derzeit Relative-Value-Positionen, etwa die Übergewichtung neuseeländischer Anleihen gegenüber kanadischen. Dies spiegelt die Überzeugung wider, dass im aktuellen Umfeld attraktive Risiko-Ertrags-Chancen in Relative-Value-Strategien bestehen.

Insgesamt ist das Portfolio defensiv positioniert. Zum Jahreswechsel wurde das Risiko aktiv reduziert, indem erfolgreiche Positionen monetarisiert, marktsensitive Engagements zurückgefahren und eine Übergewichtung der Duration beibehalten wurden.

Volatilität managen und nach vorne blicken

Die Volatilität in den großen Anleihemärkten war zum Ende des Jahres 2025 gedämpft, unter anderem aufgrund des US-Regierungsstillstands im Oktober und November. Für das erste Quartal 2026 erwarten wir eine zunehmende Volatilität, die Investitionschancen eröffnen dürfte.

Angesichts erwarteter weiterer Zinssenkungen in Märkten wie dem Vereinigten Königreich und Brasilien dürfte die Strategie in der ersten Hälfte des Jahres 2026 eine Übergewichtung des Zinsrisikos beibehalten. In den USA rechnen wir damit, dass die Fed im weiteren Verlauf des Jahres 2026 mehrfach die Zinsen senken wird, um den Arbeitsmarkt und das Wachstum zu stützen, was zu einer Versteilerung der Zinskurve beitragen sollte – ein zentrales Thema, auf das wir derzeit setzen.

Taktische Währungs- und Kreditpositionen

In Japan gehen wir von weiteren Zinserhöhungen durch die Bank of Japan aus. Diese Einschätzung setzen wir über Übergewichtungen im Yen gegenüber dem US-Dollar um. Wir sind der Ansicht, dass der Yen im Vergleich zu den Zinsmärkten ein überlegenes Risiko-Ertrags-Profil bietet, und erwarten eine Abschwächung des US-Dollars im Einklang mit den Zielen der US-Regierung.

Außerhalb der Staatsanleihemärkte bleiben US-amerikanische Agency Mortgage-Backed Securities eine bevorzugte Allokation, da sie positiven Carry und unterstützende technische Faktoren bieten. Im Unternehmensanleihebereich halten wir an einer Untergewichtung fest, sind jedoch bereit, Long-Positionen einzugehen, falls die Risikoprämien steigen, und selektiv Chancen auf Basis von Fundamentaldaten und Bewertungen zu nutzen.

Warum Absolute-Return-Rentenstrategien 2026 sinnvoll sind

Wir sind überzeugt, dass unsere globale Absolute-Return-Rentenstrategie eine überzeugende Lösung für Investoren darstellt, die in einer unsicheren Welt stabile Erträge, Kapitalerhalt und Flexibilität suchen.

Mit der Fähigkeit, Chancen in den globalen Rentenmärkten zu nutzen, ist diese Strategie gut gerüstet, um die Herausforderungen des Jahres 2026 zu meistern. Für alle, die ihre Portfolios absichern und zugleich die Möglichkeiten der globalen Anleihemärkte nutzen möchten, bieten Absolute-Return-Rentenstrategien im kommenden Jahr erhebliches Potenzial.

[1] Im Gegensatz zu Strategien mit fester Duration zielt dieser Ansatz darauf ab, die Erträge zu maximieren, indem die Duration verlängert wird, wenn fallende Zinsen erwartet werden, und verkürzt wird, wenn die Zinsen steigen.

Die Autoren: Vicky Browne, Investment Specialist, und James McAlevey, Head of Global Aggregate and Absolute Return, beide BNP Paribas Asset Management