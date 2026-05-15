Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Gewinne wichtiger als Geopolitik

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Aktien und Anleihen, Gold und KI
Foto: ChatGPT
UBP sieht KI-Boom und Energiesicherheit als zentrale Treiber für Aktien und Schwellenländeranleihen.

Trotz Irankrieg, hoher Ölpreise und gedämpfter Zinshoffnungen steigen Aktienmärkte in den USA und Asien auf Rekordniveau. Die Schweizer Privatbank UBP sieht dahinter vor allem zwei strukturelle Entwicklungen, die Anlegern neue Chancen eröffnen.

Die Schweizer Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) sieht trotz geopolitischer Spannungen und steigender Inflationsrisiken weiterhin Unterstützung für die Aktienmärkte. Bereits im April habe die Bank infolge des Irankriegs mit einem Inflationsschock und einer vorsichtigeren Geldpolitik der Zentralbanken gerechnet. Dennoch erreichten Aktienmärkte in den USA sowie in Schwellenländern wie Taiwan und Südkorea neue Höchststände.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Auch wenn sich dieses Szenario nun bewahrheitet und die Aussichten auf eine nennenswerte geldpolitische Lockerung geschmälert hat, sind die Aktienmärkte in den USA und den Schwellenländern, insbesondere in Taiwan und Südkorea, auf neue Allzeithochs gestiegen. Dieses Paradoxon verdient eine genauere Betrachtung“, schreibt Michaël Lok, Group CIO und Co-CEO Asset Management der UBP, in einem aktuellen Marktbericht.

Nach Einschätzung der Bank erklärt sich die Entwicklung vor allem durch den starken Gewinnzyklus im Technologiesektor. Vor allem Investitionen rund um künstliche Intelligenz sorgten für steigende Umsätze und Gewinne. Gleichzeitig habe der Konflikt im Nahen Osten zwei langfristige Entwicklungen beschleunigt: den Wettbewerb um die technologische Vorherrschaft bei KI sowie die geopolitische Neuordnung der Energieversorgung.

KI-Investitionen und Energiesicherheit im Fokus

Die UBP sieht erhebliche Investitionen in KI-Infrastruktur als wichtigen Treiber für die globale Gewinnentwicklung. Besonders die USA und asiatische Märkte profitierten derzeit von dieser Entwicklung. Gleichzeitig habe der Konflikt die Verwundbarkeit der Energiemärkte offengelegt und den Ressourcen-Nationalismus verstärkt. Dadurch werde Energiesicherheit zunehmend zu einem strukturellen Anlagethema.

„Die Märkte konzentrieren sich zunehmend auf die Beständigkeit der Gewinne, insbesondere in Sektoren, die direkt von KI und Energieinfrastruktur betroffen sind. Diese Dynamik sollte jedoch bestimmte Schwachstellen nicht verschleiern: Die erhöhte sektorale Konzentration und das Tempo der Neubewertung der Gewinne rechtfertigen beide ein aktives kurzfristiges Risikomanagement“, schreibt Lok mit Blick auf die laufende Berichtssaison.

Im Anleihebereich setzt die UBP weiterhin auf Schwellenländer. Dort seien Renditen attraktiv, während sich Ratings und Fundamentaldaten vieler Länder verbesserten. Hohe Rohstoffpreise stärkten zusätzlich die Haushalts- und Außenhandelspositionen rohstoffreicher Volkswirtschaften.

Schwellenländeranleihen und Gold bleiben gefragt

„Wir bevorzugen Schwellenländeranleihen, wo die Renditen attraktiv bleiben, sich die Ratings weiter verbessern und die Fundamentaldaten solide bleiben. Hohe Rohstoffpreise sorgen für zusätzlichen Rückenwind, stärken die Haushalts- und Außenhandelspositionen ressourcenreicher Volkswirtschaften und untermauern die fundamentalen Argumente für diese Anlageklasse“, führt Michaël Lok aus.

Aktien bleiben nach Einschätzung der UBP dennoch die zentrale Anlageklasse. Bevorzugt werden weiterhin der US-Markt, Technologieunternehmen sowie Branchen rund um Elektrifizierung und Energiesicherheit. Auch an Gold hält die Bank fest. Der langfristige Aufwärtstrend werde durch die Nachfrage der Zentralbanken und die Diversifizierung internationaler Reserven gestützt.

„In einer Welt, die einen tiefgreifenden Umbruch durchläuft, wird die Fähigkeit zum aktiven Risikomanagement der entscheidende Unterscheidungsfaktor sein“, ist der UBP-Stratege überzeugt.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/gewinne-wichtiger-als-geopolitik-718342/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.