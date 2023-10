Mit lebenslangem Lernen zum Einkommensmillionär: Interview mit Unternehmer und Investor Jörg Kintzel

Herr Kintzel, was hat Sie dazu veranlasst, ein Weiterbildungsprogramm zu entwickeln?

Kintzel: Mit über 20 Jahren Erfahrung als Unternehmer und Unternehmensberater weiß ich, worauf es ankommt. Unzählige Male habe ich beobachtet, wie sehr Menschen mit Unternehmertum hadern und frühzeitig wieder aufgeben. Oftmals schlichtweg, weil Ihnen wichtige Strukturen und das richtige Mindset fehlen. Ich möchte mit meinem Angebot so vielen Interessierten wie möglich auf dem Weg zu ihrem unternehmerischen Ziel begleiten und dafür ist ein Onlineprogramm die ideale Plattform.

Weshalb ist Weiterbildung so wichtig?

Kintzel: Der Fachkräftemangel in Deutschland reißt nicht ab. Nicht zuletzt wegen dem schrittweisen Ausscheiden der Boomer Generation aus dem Arbeitsmarkt. Die nachfolgenden Generationen können diesen Verlust zahlenmäßig nicht ausgleichen. Wir müssen also jeden erwerbsfähigen Menschen zur Arbeit motivieren und in die Unternehmen bringen. Andererseits leben wir in einer Zeit der Austauschbarkeit: Es ist wichtig, sich immer weiter fortzubilden und zu spezialisieren, um sich vom Mainstream abzuheben und einen echten Mehrwert für den Arbeitsmarkt darzustellen. Dafür muss man seine Sichtbarkeit erhöhen und härter arbeiten als andere. Zumindest dann, wenn man wirklich erfolgreich werden möchte.

Für wen ist das Programm geeignet?

Kintzel: Die Kurse sind an alle gerichtet, die mehr vom Leben wollen und nicht wissen, wie sie an ihr Ziel kommen – egal ob angestellt oder selbstständig. Ich unterstütze meine Teilnehmer dabei, unternehmerisch zu denken und ihnen damit zum Erfolg zu verhelfen. Genauer gesagt: Das Ziel ist es, sie auf ihrem persönlichen Weg zum Einkommensmillionär zu unterstützen. Auf dem Weg dahin agiere ich als Mentor und gebe den Teilnehmern gezielte Fertigkeiten an die Hand, ihr Geld eigenständig zu erwirtschaften.

Welche Inhalte haben die Kurse?

Kintzel: In den Onlinekursen vermittle ich klare Leitfäden und Strukturen für den Weg zum erfolgreichen Unternehmertum. Ich teile meine persönlichen Best Practice Tipps und zeige, wie man mit dem richtigen Mindset und einer konkreten Zielsetzung seine Vorhaben umsetzt. Teilnehmer können ihre Fragen in LiveCalls direkt an mich richten und ich gebe ehrliches, individuelles Feedback. Weitere Experten aus den Bereichen Vertrieb und Psychologie ergänzen die Kursinhalte durch ihr Fachwissen.

Die Valuniq AG hat ihre eigene Weiterbildungsakademie. Inwiefern hebt sich ihr Angebot davon ab?

Kintzel: Mein Angebot ist rein online und es geht vor allem um das Unternehmer-Mindset, das ich vermitteln möchte. Mit der Value Business Academy haben wir das Thema Aus- und Weiterbildung bei uns angesiedelt und bilden angehende Finanzberater nach unseren Standards aus. Außerdem bieten wir Präsenzseminare zu verschiedenen Bereichen an – auch über den fachlichen Bereich hinaus. Darunter fallen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik und Körpersprache. Die Teilnahme an Kursen unserer Academy haben wir nicht nur auf unsere eigenen Mitarbeiter beschränkt, sondern für alle Interessierten geöffnet. Sie stellt also eine gute Ergänzung zu meinem Angebot dar.