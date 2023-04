M&M-Rating Erwerbsunfähigkeit: 11 Versicherungen sind top

Der Bedarf an alternativen Formen zur Arbeitskraftabsicherung ist vorhanden, gerade weil vielen Versicherungsnehmer der Zugang zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU), die als „höchste Absicherungsform“ gilt, verwehrt ist. Grund sind meist die zu hohen Beiträge aufgrund von körperlicher Tätigkeit im ausgeübten Beruf.

Alternativen zur BU gibt es einige. Allerdings verknüpft nur die Erwerbsunfähigkeitsversicherung auch abstrakt eine gesundheitliche Beeinträchtigung mit der Möglichkeit, ein Erwerbseinkommen zu erzielen. Andere Absicherungsprodukte bieten das nicht. Die Grundfähigkeitsversicherung beispielweise definiert konkrete Fähigkeiten, die leistungsauslösend sind, ohne Verknüpfung zur Erwerbseinkommenserzielung.

Im Vergleich zur BU geringe Beiträge

Auf der Suche nach Absicherungsalternativen zur BU spielt der Beitrag eine entscheidende Rolle: Eine Dachdeckerin beispielsweise zahlt 160,07 Euro monatlich für den günstigsten BU-Tarif. Bei einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung, als alternative Absicherungsform zur BU, sind es beim günstigsten Tarif nur 56,30 Euro monatlich, während die Grundfähigkeitsversicherung mit lediglich 47,19 Euro im Monat zu Buche schlägt.

Preisvergleich der günstigsten drei Tarife

Grundfähigkeits- vs. Erwerbsunfähigkeits- vs. Berufsunfähigkeitsversicherung

Die günstigsten Tarife Grundfähigkeit Erwerbsunfähigkeit Berufsunfähigkeit Tarif 1 46,19 EUR 56,30 EUR 160,07 EUR Tarif 2 47,16 EUR 56,35 EUR 168,63 EUR Tarif 3 49,73 EUR 60,74 EUR 171,98 EUR © MORGEN & MORGEN GmbH | Stand 04/2023 – Berechnungsgrundlage: Dachdecker/in, Alter 30 Jahre, Endalter 67 Jahre, BU/EU Rente 1.000 EUR mtl., mindestens 5 Sterne im Rating.

Das M&M Rating Erwerbsunfähigkeit

Für Versicherungsnehmer, die sich für eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung entscheiden möchten, stellt sich unweigerlich die Frage, welche Tarife die besseren Leistungen beziehungsweise die kundenfreundlichsten Versicherungsbedingungen enthalten. An dieser Stelle setzt das neue M&M Rating Erwerbsunfähigkeit an.

Nach Aussage von Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating und Analyse bei Morgen & Morgen, analysiert das M&M seit 2019 die Bedingungen der EU-Versicherer im Rahmen des M&M Ratings Erwerbsunfähigkeit. Insgesamt bestehe die Bedingungsanalyse aus 45 Fragen. Davon seien 24 Fragen für das Rating relevant, die übrigen würden nachrichtlich ausgewiesen.

„Die ratingrelevanten Fragen beurteilen Sachverhalte und Produkteigenschaften, die als wesentlich für die Bedingungsqualität eines Produkts anzusehen sind. Die Kundenfreundlichkeit steht hier klar im Fokus, ebenso die Eindeutigkeit der Aussagen im Bedingungswerk“, erklärt Ludwig den Analyseansatz

Mehr als zwei Drittel mit fünf Sternen

Die Anpassung des Bewertungsverfahrens im vergangenen Ratingjahrgang zeigte die 17 bewerteten EU-Tarife in einem neuen Gefüge. „Das trug dem Angebot am Markt Rechnung“, so Ludwig. Im letzten Jahrgang machte sich die Anpassung des Kriteriums wie das Zünglein an der Waage bemerkbar. Die meisten vier Sterne Tarife konnten nun die Hürde für die fünf Sterne nehmen, da sie das angepasste Mindestkriterium zur gesetzlichen Definition nun erfüllten.

Auch in diesem Jahrgang ist das Gesamtbild sehr gut. Von den 17 Tarifen erhalten aktuell sogar elf die Bestbewertung von fünf Sternen. Es folgen zwei Tarife mit vier Sternen. Die durchschnittliche Bewertung von drei Sternen erhalten vier Tarife. Schwache oder sehr schwache Tarife gibt es nicht. „Das Angebot ist von einer top Bedingungsqualität. Mehr als zwei Drittel der Tarife sind mit fünf Sternen ausgezeichnet“, beurteilt Ludwig das aktuelle Angebot.

Sterneverteilung im Überblick

M&M Rating Erwerbsunfähigkeit

Ratingbewertung Anzahl Tarife 2023 Anzahl Tarife 2022 Anzahl Tarife 2021 5 Sterne – ausgezeichnet 11 10 1 4 Sterne – sehr gut 2 3 10 3 Sterne – durchschnittlich 4 4 6 2 Sterne – schwach 0 0 0 1 Stern – sehr schwach 0 0 1 © MORGEN & MORGEN GmbH | Stand 04/2023

Zu Unrecht auf dem Abstellgleis

Warum die EU in der Vermittlung von alternativen Arbeitskraftabsicherungen so wenig im Fokus steht, ist vor dem Hintergrund, dass sie die einzige wirkliche Alternative zur direkten Einkommensabsicherung ist, für Ludwig kaum verständlich. Preislich liege sie zwar etwas über der aktuell boomenden Grundfähigkeitsversicherung. Das jedoch wird nicht das ausschlaggebende Argument darstellen, denn im Vergleich zur BU liegt auch die EU bei nur etwas über einem Drittel des BU-Beitrags, so Ludwig.

Nicht nur, dass eine EU für körperlich tätige Berufe dabei deutlich günstiger ist, zudem muss in der Regel gar nicht die gleiche Rente wie in der BU versichert werden, denn ein Großteil der Abzusichernden hat einen Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Da es sich um den gleichen Leistungsauslöser handelt, nämlich die Erwerbsunfähigkeit, können beide Rentenansprüche zusammen betrachtet werden.

„Die Erwerbsunfähigkeit steht aktuell zu Unrecht auf dem Abstellgleis, denn sie ist neben der BU die einzige Alternative, die tatsächlich die Arbeitskraft absichert. Und das auf einem sehr hohen Bedingungsniveau“, bringt es Ludwig auf den Punkt.

M&M Rating Erwerbsunfähigkeit – Die Mindestkriterien