Morningstar: Artikel 8-Fonds erholen sich langsam, Artikel 9-Fonds leiden

„Artikel 8-Fonds haben in diesem Jahr bisher 44 Milliarden Euro an Nettomittelzuflüssen verbucht, 18 Milliarden Euro im ersten Quartal, 26 Milliarden Euro im zweiten. Die Erholung dieser SFDR-Kategorie seit Jahresbeginn hält also weiter an, aber ein wirklich gutes Ergebnis ist es trotzdem nicht, wenn man sie mit Artikel 6-Fonds vergleicht, die 107 Milliarden neuer Kundengelder hinzugewonnen haben“, sagt Hortense Bioy, Head of Sustainable Investing Research bei Morningstar Sustainalytics.

Wirklich düster ist das Bild bei Artikel 9-Fonds. Sie verzeichnen jetzt drei Quartale in Folge Mittelabflüsse. Nach 4 Milliarden Euro im ersten Quartal 2024 stiegen die Abflüsse im zweiten Quartal auf das Rekordniveau von 6,2 Milliarden Euro.

„All dies geschieht vor dem Hintergrund einer sich ständig weiterentwickelnden Regulierung, der Überprüfung der EU-Offenlegungsverordnung und der jüngsten Veröffentlichung der endgültigen ESMA-Leitlinien zu den Namen von ESG-Fonds“, so Bioy. „Die erwartete Abschaffung von Artikel 8- und Artikel 9-Klassifizierungen und die Schaffung neuer Nachhaltigkeitskategorien kündigen eine vollständige Umgestaltung des Marktes für ESG-Fonds in der EU an.“

Abzulesen ist das unter anderem an den Neueinstufungen, die im zweiten Quartal fast zum Erliegen kamen. Nur knapp über 50 Fonds wurden neu klassifiziert, das ist der niedrigste Stand überhaupt. Zudem haben in der ersten Jahreshälfte 30 Artikel 8- und Artikel 9-Fonds ESG-bezogene Begriffe aus ihren Namen entfernt. Bioy erwartet, dass bis Ende des Jahres weitere Fonds auf Schlüsselbegriffe, insbesondere „ESG“ und „nachhaltig“, verzichten werden, nachdem die ESMA im Mai ihre endgültigen Leitlinien veröffentlicht hat.

Die Neuauflage von Artikel 8- und Artikel 9-Fonds ist rückläufig, aber beide SFDR-Kategorien zusammen machen weiterhin mehr als die Hälfte (53 Prozent) der insgesamt in der EU aufgelegten Fonds aus. Das Gesamtvermögen der Artikel 8- und Artikel 9-Fonds stieg geringfügig auf fast 6 Billionen Euro, was 61 Prozent des EU-Fondsvermögens entspricht.