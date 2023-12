WisdomTree bringt Multi-Themen-ETF

WisdomTree hat einen börsengehandelten Fonds aufgelegt, der Anlegern ein Engagement über 14 Themen in einem ETF bietet. Der WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT) ist der elfte ETF in WisdomTrees Angebot an thematischen OGAW-ETFs auf Aktien.

Der WMGT zielt darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des WisdomTree Global Megatrends Equity Index (der „Index“) abzubilden, und weist eine Gesamtkostenquote von 0,50 % auf. Der WMGT wurde heute an der Börse Xetra notiert und wird am 12. Dezember 2023 an der Londoner Börse gelistet.

Der proprietäre Index soll die Wertentwicklung globaler Unternehmen abbilden, die an globalen Megatrends beteiligt sind, einschließlich sozialer, technologischer, ökologischer oder geopolitischer Veränderungen, die in der thematischen Klassifizierung von WisdomTree definiert sind und die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) von WisdomTree erfüllen.

Die Auflegung des WisdomTree Megatrends UCITS ETF signalisiert die Weiterentwicklung der führenden thematischen ETF- und Research-Plattform von WisdomTree. Seit 2018 hat WisdomTree mehrere expertengestützte thematische ETFs aufgelegt und erstklassiges Research zum Aufbau einzelner thematischer Strategien und thematischer Portfolios entwickelt. Der WisdomTree Megatrends UCITS ETF nutzt das umfassende thematische Research von WisdomTree und baut auf drei Ebenen der Alpha-Generierung auf: strategische thematische Vermögensallokation, taktische thematische Vermögensallokation und thematische Aktienauswahl.

Drei Ebenen der Alpha-Generierung

Die strategische thematische Asset-Allokation bietet Anlegern ein sorgfältig ausgewähltes Engagement in den vielversprechendsten Themen und maximiert gleichzeitig die Diversifikation zwischen den Themen über verschiedene Megatrends hinweg. Nach der taktischen thematischen Asset-Allokation kann die Strategie Themen übergewichten, wenn eine Kombination günstiger Faktoren einen positiven Zyklus für ein bestimmtes Thema schafft, wie wir es im Jahr 2020 beim Cloud-Computing und 2023 bei künstlicher Intelligenz beobachten konnten. Die thematische Aktienauswahl nutzt verschiedene Themenexperten, um die relevantesten aufstrebenden Unternehmen für jedes Thema auszuwählen. Die themenübergreifende Strategie bedient sich der Expertenpartner von WisdomTree, um für jedes Thema ein differenziertes Aktienportfolio zusammenzustellen.

Chris Gannatti, Globaler Research-Leiter bei WisdomTree, sagt: „Der Aufbau eines Mehrthemenportfolios kann Herausforderungen mit sich bringen – zahlreiche Fallstricke erzeugen Risiken für schlechte Ergebnisse. Zu stark konzentrierte Portfolios, eine unzureichende Kontrolle über die Verteilung zwischen den einzelnen Themen, ein mangelnder Fokus auf kleinere Unternehmen mit großem Potenzial oder fehlende Disziplin und Themenexpertise bei der Aktienauswahl können die Wirkung thematischer Anlagen verkleinern oder sogar zunichtemachen. Unser Ansatz zum Aufbau dieser themenübergreifenden Strategie bietet Anlegern eine wertsteigernde Lösung. Mit dieser Strategie können sich Anleger in den wichtigsten und transformativsten Themen engagieren, von kurzfristigen Trends in Themenbereichen profitieren, die Diversifikation zwischen Themen und Wachstumspotenzial maximieren und gleichzeitig das Engagement in Mega-Caps durch den Fokus auf aufstrebende Pure-Play-Unternehmen minimieren.“

Mit dem WisdomTree Megatrends UCITS ETF erhalten Anleger Zugang zu 14 Themen, die Megatrends in den Bereichen Technologie, Umwelt und gesellschaftliche Veränderungen umfassen.

Alexis Marinof, Head of Europe bei WisdomTree, sagt: „Seit 2018 haben wir unser Angebot an thematischen ETFs erweitert und mit erstklassigen Research-Fähigkeiten ergänzt, um das bestmögliche Anlageerlebnis zu bieten. Das thematische Research und die Expertise, die wir im Laufe der Jahre entwickelt haben, münden in der Auflegung unseres ersten diversifizierten Megatrends-ETF und stützen sich auf unsere langjährige Innovationskultur. Anleger wissen, dass bei einer Investition in einen thematischen ETF von WisdomTree unsere Expertise bei der Indexerstellung mit dem fundierten Branchenwissen unserer fachkundigen Partner kombiniert wird. Das Endergebnis ist ein durchdachtes, reines und differenziertes Engagement, das einen Mehrwert für Portfolios schafft und Anlegern hilft, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.“

Der WisdomTree Megatrends UCITS ETF ist der elfte thematische Aktien-ETF von WisdomTree in einer 1,4 Milliarden US-Dollar umfassenden Produktreihe, die den WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI), den WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD), den WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT), den WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR), den WisdomTree BioRevolution UCITS ETF (WDNA), den WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (WTRE), den WisdomTree Blockchain UCITS ETF (WBLK), den WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF (WCAR), den WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY) und den WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF (WRNW) beinhaltet.