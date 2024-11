MRH Trowe: Übernahme im Norden

CRM ist ein Spezialmakler für Risiko- und Liquiditätsmanagement und dient als Plattform für Makler-Lösungen für mehrere Creditreform-Gesellschaften in Norddeutschland im Bereich Forderungsabsicherung und Unternehmensliquidität.

MRH Trowe übernimmt alle Gesellschaftsanteile. Holger Kirsch soll weiterhin als Geschäftsführer das Unternehmen leiten. Auch die Zusammenarbeit der CRM mit den Creditreform-Gesellschaften soll unverändert fortgeführt werden.

Eine weitere Beteiligung wurde ausgebaut: Nach der Übernahme der Hansekontor Maklergesellschaft (Hamburg) sowie der Hansekontor Süd (München) im April dieses Jahres, mit der bereits Minderheits­anteile an weiteren Gesellschaften der Gruppe verbunden waren, erwirbt MRH Trowe nun auch die übrigen Anteile an der Hansekontor Nord West Maklergesellschaft mit Sitz in Bremen. An den weiteren Hansekontor-Gesellschaften (Mitte, Wiesbaden und West, Köln) bestehen weiterhin Beteiligungen über die anderen Hansekontor-Gesellschaften. Über Details der Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart.