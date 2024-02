Aon holt drei Neue

Das Maklerunternehmen Aon verstärkt die Geschäftsführung des Bereichs Commercial Risk Solutions (CRS) in Deutschland. Welche drei Neuzugänge verpflichtet werden konnten.

Monika Behrens, ehemals bei Willis Towers Watson, wird ab April in Nord- und Westdeutschland gemeinsam mit Michael Hendriks agieren. Man setze bereits seit 2020 in anderen Regionen erfolgreich auf Doppelspitzen, teilt Aon mit.

Marcel Armon wird neben seiner Position als CEO in Österreich die Verantwortung für Spezialversicherungssparten in Deutschland übernehmen. Dies ist laut Aon auf die rasche Veränderung des Risikoumfelds in diesen Bereichen zurückzuführen.

Stephan Winneg, Managing Director Global Clients bei Aon seit 2022, soll die Bedeutung des Inhouse-Broker-Geschäfts in der deutschen Geschäftsführung unterstreichen. Dies zeige die strategische Relevanz dieses Kundensegments für Aon.