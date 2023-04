Aon: Tobias Sticht ist neuer Chief Commercial Officer für Österreich und Deutschland

Der Versicherungsmakler Aon hat Tobias Sticht zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Sticht leitet seit dem 1. April 2023 die Vertriebsaktivitäten des Erstversicherungsmaklers in Deutschland und Österreich.

Tobias Sticht (37) ist Diplom Betriebswirt (FH) und bereits seit 2012 bei Aon. Gestartet als Account Manager bei Aon in Wien führte ihn sein Weg über eine mehrstufige Karriereleiter bis hin zum Regionalleiter Mitte bei Aon in Frankfurt. Sticht hat den Bereich Sales in den letzten Jahren konsequent professionalisiert. Unter seiner Federführung hat sich die Region Mitte äußerst dynamisch und erfolgreich entwickelt.

„Tobias hat sich durch seine herausragenden Leistungen für diese neue Aufgabe qualifiziert“, sagt Mark-Dominik Thofern, Geschäftsführer beim Erstversicherungsmakler von Aon in Deutschland. „Er bringt nicht nur handfeste vertriebliche Erfahrung und Fingerspitzengefühl im Kundenkontakt mit, sondern auch den Mut, im Vertrieb neue Wege zu gehen“.

Als Chief Commercial Officer wird Sticht die Entwicklung standortübergreifender Vertriebsprozesse und die Etablierung innovativer Vertriebsideen in Deutschland und Österreich konsequent vorantreiben und so wichtigste Voraussetzungen für weiteres profitables und nachhaltiges Wachstum in allen Sparten, Produktsegmenten und Märkten schaffen.

Die Position des CCO für Commercial Risk Solutions war vakant. „Jetzt freuen wir uns besonders darüber, dass es uns gelungen ist, ein Talent aus unseren eigenen Reihen für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen zu können. Zeigt es doch, dass es uns bei Aon immer wieder gelingt, leistungsstarke Fachkräfte weiterzuentwickeln, an uns zu binden und ihnen interessante Perspektiven zu bieten“, erklärt Mark-Dominik Thofern.