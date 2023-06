MRH Trowe: Übernahme in Südwest

Der geschäftsführende Gesellschafter der E+H, Marcel Hanselmann, werde sich künftig ausschließlich auf die Geschäftsaktivitäten als Spezialmakler im Bereich der Immobilienwirtschaft fokussieren, teilte MRH Trowe mit.

Das Frankfurter Unternehmen übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2023 sämtliche Geschäftsanteile der beiden ausgegliederten Geschäftsfelder. Diese firmierten unter der EHL Versicherungsmakler + Beteiligungen GmbH und gehen nun in der MRH Trowe E+H Versicherungsmakler GmbH auf, deren Geschäftsführer Jörg Wannenwetsch gemeinsam mit Lars Mesterheide und David Rahäuser wird. Über Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit der Übernahme verfolgen wir unseren 360-Grad-Beratungsansatz und stärken unsere Aktivitäten in der Region vor allem in den Bereichen Logistik und IT, in denen E+H über einen etablierten Kundenstamm verfügt“, erklärte Mesterheide.