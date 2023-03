MRH Trowe will Umsatz verdoppeln

2022 verzeichnete der Versicherungsmakler einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro und erreichte damit sein auf fünf Jahre gestecktes Wachstumsziel bereits zwei Jahre früher als erwartet. Für 2023 prognostiziert MRH Trowe ein Umsatzwachstum auf über 150 Millionen Euro. Dies soll im Rahmen der neuen Fünf-Jahres-Planung durch organisches Wachstum und weitere Akquisitionen bis 2028 auf 300 Millionen Euro verdoppelt werden.

Mit Blick auf diese Wachstumsziele erweitert MRH Trowe den Kreis der Shareholder. Neben AnaCap Financial Partners, die Ende 2020 im Rahmen des ersten Wachstumsplans als Anteilseigner einstiegen, wird nun der global aktive Private-Equity-Investor TA Associates (TA) als Minderheitsinvestor einsteigen. Die Beteiligung steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Zudem nimmt das Unternehmen eine strategische Veränderung im Management vor. Ralph Rockel übernimmt zum 1. März die Position des Chief Executive Officers und damit die strategische Gesamtkoordination und Sprecherfunktion innerhalb der Gruppe. Rockels bisherige Aufgaben in den Bereichen Finance und M&A gehen in der neu geschaffenen Position des Chief Financial Officers auf. Hierfür hat MRH Trowe Peter Gabriel gewinnen können. Gabriel war in vorherigen Stationen Wirtschaftsprüfer bei KPMG, Finance Executive im Private-Equity-Unternehmen Triton und CFO eines börsennotierten Unternehmens.

Bereits im Januar hatte MRH Trowe den Vorstand um Matthias Edelmann erweitert. Daneben komplettieren Lars Mesterheide, Michael Hirz, Maximilian Trowe und Marco Gerhardt das Gremium.