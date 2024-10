HDI Global: Ralph Beutter geht, Renate Strasser übernimmt

Renate Strasser (50) verfügt über eine langjährige und ausgewiesene Expertise im Geschäft mit Corporate und Specialty-Versicherungslösungen. Sie fing 2004 im Luftfahrt-Bereich der MunichRe an, leitete ab 2007 das weltweite fakultative Luftfahrtgeschäft und wechselte 2016 als CEO und Managing Director zu einer Tochtergesellschaft der Munich Re in Zürich.

Die gebürtige Österreicherin kam 2020 als Chief Underwriting Officer Specialty in den Vorstand der Allianz Global Corporate & Specialty und übernahm 2023 die Gesamtverantwortung als Chief Technical Officer in der Allianz Global Corporate & Specialty & Allianz Commercial. In der Zeit von April bis Ende Mai 2025 wird Ralph Beutter seine Nachfolgerin einarbeiten und gemeinsam mit ihr den Übergang gestalten.

Mit Ralph Beutter (59) verabschiedet sich eine ebenso erfahrene wie erfolgreiche Führungspersönlichkeit im Specialty-Geschäft in den Ruhestand. Beutter begann als Auszubildender 1987 beim HDI VVaG in Stuttgart, absolvierte danach ein Trainee-Programm in Hannover und stieg über internationale Stationen in den Vorstand auf. Beutter baute das profitable Specialty-Geschäft innerhalb der Talanx Gruppe als CEO erfolgreich auf und erhöhte dabei den Umsatz von 800 Millionen Euro auf nun rund drei Milliarden Euro. 2022 wurde er Chief Underwriting Officer für das Specialty Geschäft Vorstand der HDI Global SE. Beutter bleibt nach Aussagen von HDI Gobal CEO Dr. Edgar Plus dem Unternehmen aber beratend und in Gremienfunktionen erhalten.