MRH Trowe: Zukauf aus der Reisebranche

Der Gewerbe- und Industriemakler MRH Trowe erwirbt 100 Prozent der Anteile an der TAS Touristik Assekuranz-Service GmbH. Verkäuferin ist die Ergo Reiseversicherung AG.

Damit baue man das Kompetenzfeld als Assekuradeur in der Reisebranche weiter aus, teilt MRH Trowe in einer Presseerklärung mit: Mit der MDT Travel Underwriting GmbH verfüge man bereits über Expertise in der Touristikbranche.

Die langjährige Kooperation der TAS mit Ergo soll auch künftig weitergeführt werden. Die Geschäftsführer Andreas Zollner und Tim Vittinghoff bleiben laut MRH Trowe an Bord. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TAS seien keine Änderungen zu erwarten.

Der Abschluss der Transaktion wird – vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen – Ende des vierten Quartals 2024 erwartet. Die Übernahme erfolgt dann mit Wirkung zum 1. Januar 2025. Über Details der Vereinbarung haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.