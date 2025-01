Vertrieb von Hanse Merkur Grundvermögen und Hanse Merkur Trust wird gebündelt

Die neue Gesellschaft, die aus der HMG Capital GmbH hervorgegangen ist, soll institutionellen Kunden den Zugang zu den Investmentangeboten der Hanse Merkur Grundvermögen AG und der Hanse Merkur Trust AG weiter erleichtern. Mit der Gründung der Hanse Merkur Capital GmbH will die hanseatische Versicherungsgruppe ihre Vertriebsaktivitäten strategisch erweitern und institutionellen Investoren ein noch umfassenderes Spektrum an Investmentmöglichkeiten bieten.

Die Geschäftsleitung bleibt mit Thomas Ricci, Jörg Kotzbacher und Dr. Bernd Walter, die bereits zuvor in dieser Funktion bei der HMG Capital GmbH tätig waren, unverändert. Verstärkt wird das Team durch Atlantida Angeli, die bislang als Investor-Relations-Direktorin tätig war und nun zur Geschäftsführerin berufen wurde.

Zusätzlich wird die Geschäftsführung des Vertriebsteams durch zwei weitere erfahrene Finanzexperten erweitert. Vlasta Rapp bringt umfangreiche Erfahrung aus ihrer Tätigkeit im Vermögensmanagement der Fürstlich Castell’schen Bank mit, wo sie institutionelle und semi-institutionelle Kunden betreute. Zuvor war sie unter anderem bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank und der Nord LB tätig. Michael Fuchs, der zuletzt bei der d.i.i. Investment GmbH als Leiter Institutionelle Investoren arbeitete, verfügt über langjährige Erfahrung durch seine früheren Positionen bei Helaba Invest und Bank of America Merrill Lynch.

Dr. Carsten Lang, Vorstand der Hanse Merkur Trust AG, hebt die strategische Bedeutung der neuen Vertriebsgesellschaft hervor: „Mit der HanseMerkur Capital bauen wir unsere Nähe zu institutionellen Kunden weiter aus und steigern unseren Bekanntheitsgrad insbesondere im Bereich liquider Investments und Alternatives. Wir freuen uns über die Verstärkung durch erfahrene Vertriebspersönlichkeiten aus der Investmentbranche.“

Auch Ulrich Haeselbarth, Vorstand der Hanse Merkur Grundvermögen AG, sieht in der neuen Gesellschaft einen wichtigen Schritt: „Die beiden Tochtergesellschaften der HanseMerkur Versicherungsgruppe betreuen bereits Vermögenswerte für über 90 institutionelle Investoren. Dazu zählen Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Sparkassen, Stiftungen und Family Office.“ Ziel sei, mit der HanseMerkur Capital die Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben.“

Über 20 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen

Das breite Produktportfolio der HanseMerkur Capital deckt sowohl die Immobilien-Investments der Hanse Merkur Grundvermögen als auch die liquiden Anlagelösungen und Alternatives der HanseMerkur Trust ab. Die Hanse Merkur Grundvermögen ist der Immobilien-Investment- und Asset Manager der Hanse Merkur Versicherungsgruppe: Institutionelle Investoren können gemeinsam mit der Hanse Merkur in Immobilien-Spezialfonds, Finanzierungsfonds oder Individualmandate investieren. Der Anlagefokus liegt auf modernen und nachhaltigen Wohn- und Büroimmobilien in Deutschlands Wachstumsregionen. Aktuell verwaltet die Hanse Merkur Grundvermögen ein Immobilienvermögen von rund sieben Milliarden Euro.

Die HanseMerkur Trust managt seit 2010 Spezialfonds für institutionelle Investoren. Darüber hinaus werden seit 2021 auch Alternative Investments, insbesondere Private Debt, über Dachfondslösungen institutionellen Investoren zugänglich gemacht. Mehrfach ausgezeichnete Anlagestrategien fokussieren sich auf das Erwirtschaften einer Zielrendite und auf den Schutz des Vermögens. Die Hanse Merkur Trust managt ein Investmentvermögen in Höhe von knapp 13 Milliarden Euro.

In Zukunft soll auch das Investmentangebot der Schweizer Tochtergesellschaft Hanse Merkur Trust Swiss in den Vertrieb integriert werden. Mit Sitz in Zürich und unter der Leitung von Dominik Nordmann wird das Unternehmen seine Investmentlösungen ebenfalls für institutionelle Investoren zugänglich machen.