Hallesche: Lars Hertwig übernimmt Vertriebsleitung

Lars Hertwig wird die Leitung des Vertriebs der Hallesche Krankenversicherung kommissarisch übernehmen. In seiner neuen Position berichtet er direkt an den Vertriebsvorstand der ALH Gruppe, Frank Kettnaker. Hertwig folgt auf Alexandra Markovic-Sobau. Vergangene Woche wurde bekannt, dass Vertriebsleiterin der Hallesche das Unternehmen in Richtung Signal Iduna verlässt und dort neue Vertriebsvorständin wird.

„Ich danke Alexandra für ihren erfolgreichen Einsatz für die Hallesche“, so Frank Kettnaker. „Sie hat den Vertriebserfolg der Hallesche in den letzten Jahren maßgeblich gestaltet und zur erfolgreichen Positionierung im Maklermarkt entscheidend beigetragen. Wir gehen im besten Einvernehmen auseinander. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lars, der den Staffelstab kurzfristig aufgreift.“ Seit zehn Jahren ist Lars Hertwig im Vertrieb der Hallesche und seit drei Jahren Bereichsleiter des Kompetenzcenters Partner & Kooperationen.