Munich Private Equity AG ernennt drei neue Vorstände

Zuletzt wurde die Munich Private Equity AG ausschließlich von ihrem Mitgründer Norman Lemke geführt, der nun den Vorstandsvorsitz übernimmt. „Mit Nico Auel, Christopher Bär und Armin Prokscha rücken drei langjährige Führungskräfte in den Vorstand auf, die unsere Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren richtungsweisend geprägt haben“, so Lemke.

Nico Auel gehört seit 2009 der 1999 als RWB gegründeten Unternehmensgruppe an und ist seit 2019 Geschäftsführer der hauseigenen Vertriebsgesellschaft. Im Vorstand der Munich Private Equity AG verantwortet er das Privatkundengeschäft und wird auch maßgeblich die perspektivische Expansion der Gruppe in weitere europäische Länder mitgestalten, so die Ankündigung des Unternehmens.

Christopher Bär ist bereits seit 17 Jahren innerhalb der Gruppe tätig und habe das institutionelle Geschäft federführend aufgebaut und geprägt. In seiner Vorstandsfunktion verantwortet er das Geschäft mit institutionellen Investoren und steuert alle Einheiten, die für den Investitionserfolg in diesem Bereich entscheidend sind.

Ehemalige RWB

Armin Prokscha arbeitet seit 2009 für die Unternehmensgruppe und wird als Vorstand der Munich Private Equity AG die strategische Produktentwicklung und -konzeption für alle Geschäftsbereiche der Gruppe verantworten. Seit 2021 steht er als Vorstand der Tochtergesellschaft, die die Publikums-AIFs verwaltet, für deren Dachfondskonzeption, das Risikomanagement, den Kundenservice und die Verwaltung der Beteiligungsverträge in der Verantwortung. Er ist zudem langjähriger Leiter des Bereichs Recht und Compliance.

Die Tochtergesellschaft der Munich Private Equity AG, die die Publikumsfonds verwaltet, ist die ehemalige RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB). Sie hat ihren Namen zum Jahresbeginn 2025 an die Unternehmensgruppe angepasst und in Munich Private Equity Funds AG umfirmiert. Die Muttergesellschaft Munich Private Equity AG firmiert bereits seit Anfang 2021 unter diesem Namen.