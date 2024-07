Neue Leiterin Equities- und Fixed-Income-Plattform bei Nuveen

Saira Malik wird auch weiterhin als Chief Investment Officer von Nuveen und Vorsitzende des Global Investment Committee von Nuveen tätig sein, um Markt- und Investmenteinblicke zu bieten und die Asset-Allokation der Kunden aus den unabhängigen Investmentteams des Unternehmens zu unterstützen.

William Huffman, CEO von Nuveen, kommentierte die Ernennung wie folgt: „Als erprobte Führungspersönlichkeit, die zwei Jahrzehnte ihrer Karriere der Entwicklung und dem Wachstum der Plattform von Nuveen gewidmet hat, ist Saira ideal geeignet, um die Leitung des Equities- and Fixed-Income-Business zu übernehmen. In dieser erweiterten Rolle wird Saira eng mit den talentierten Führungskräften und Teams zusammenarbeiten, die ein verwaltetes Vermögen von mehr als einer Billion US-Dollar in den Bereichen Equities, Global Fixed Income, Municipal Bonds, Private Markets, Multi-Asset-Strategien und C-PACE-Kredite betreuen.“