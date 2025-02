Geschäftsführung von Amundi Deutschland erweitert

Tobias Löschmann ist Mitglied der Geschäftsführung der Amundi Deutschland GmbH. Zuvor war der 48-jährige, studierte Betriebswirt bereits Mitglied der erweiterten Geschäftsführung und leitet die Niederlassung in Frankfurt. Seit 2017 verantwortet er als Head of Sales Institutional & Corporate Clients den institutionellen Bereichs bei der Amundi Deutschland GmbH. Bereits zuvor war er von Dezember 2014 bis Juni 2017 für das institutionelle Geschäft der deutschen Gesellschaft von Pioneer Investment verantwortlich. Zu Pioneer Investment kam Tobias Löschmann 2011 nach dem Wechsel von BNP Paribas Investment Partners in Frankfurt, wo er von 2001 bis 2011 tätig war, zuletzt in der Funktion Senior Director Institutional Sales. Zuvor arbeitete er bei der Commerzbank AG in Frankfurt. Neben seinem Betriebswirtschaftsstudium in Mannheim erwarb Herr Löschmann ein MBA der Manchester University.