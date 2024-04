Selina Piening übernimmt Leitung des FIM-Geschäfts in Deutschland

UBS Deutschland überträgt Selina Piening zum 1. Juli 2024 die Leitung des deutschen Financial Intermediaries (FIM) Geschäfts. Piening tritt damit die Nachfolge von Philipp Neuhofen an, der den Bereich seit 2015 verantwortet hatte und sich nun vollumfänglich auf seine erweiterte Rolle als Head Global Wealth Management Germany Domestic konzentrieren wird.

Mit Übernahme des FIM Geschäfts verlässt Piening den Fondsvertrieb, in dem sie zuletzt als Leiterin des Wholesale Bereichs bei Oddo BHF Asset Management für Deutschland und Österreich tätig war. Zu den vorherigen Stationen von Piening zählen unter anderem Edmond de Rothschild, AXA Investment Managers und DWS Investment.

Tobias Vogel, CEO UBS Europe SE: „Mit Selina Piening gewinnen wir eine hochqualifizierte Nachfolgerin für die Leitung unseres FIM Geschäfts in Deutschland. Durch ihre langjährige Erfahrung, Marktkenntnis und außerordentliche Service-Mentalität werden wir unsere Kundenbeziehungen weiter stärken und das Wachstum in diesem Segment weiter ausbauen.“

Philipp Neuhofen, Head GWM Germany Domestic: „Im FIM Bereich haben wir uns bei UBS in Deutschland mit einem Team von 30 Kolleginnen und Kollegen für unsere Geschäftspartner und deren Endkunden als leistungsstarker und verlässlicher Partner etabliert, der mit persönlichen und hoch qualifizierten Ansprechpartnern die partnerschaftliche Geschäftsentwicklung im Fokus hat. Ich freue mich sehr, diesen Bereich nun an Selina Piening übergeben zu können und bin überzeugt, dass sie das Geschäft in vertrauensvoller Arbeit mit unseren Partnern weiter ausbauen wird.“

Dominik Münchbach, Head FIM Europe & Institutional: „Das Geschäft mit Vermögensverwaltern ist für UBS ein strategisches Wachstumssegment. Wir freuen uns, dass Selina neue Impulse in unser globales Business bringt und unsere Partner dabei unterstützt, nachhaltig zu wachsen.“

In ihrer neuen Rolle wird sich Piening insbesondere auf den Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices sowie mit Private Label Fonds und Versicherungen konzentrieren. Mit den Custody- und Executiondienstleistungen für Fondsmanager, Vermögensverwalter und Multi-Family-Offices bietet UBS Financial Intermediaries auch über Deutschlands Grenzen hinaus Lösungen aus einer Hand, beispielsweise in der Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein sowie Singapore und Hongkong. Dazu zählen auch innovative digitale Formate und Schnittstellen, die das gemeinsame Geschäft mit geschätzten persönlichen Komponenten noch effizienter und skalierbar gestalten. Mit diesem Angebot setzt sich UBS FIM unter den Depotbanken deutlich vom Wettbewerb ab.

Piening startete ihre Karriere in Deutschland und betreute neben institutionellen Investoren auch vermögende Privatpersonen. Piening ist gelernte Bankkauffrau, Finanzwirtin und Certified European Financial Analyst. Im November 2013 wurde sie zudem in das exklusive Frauennetzwerk „Generation CEO“ für weibliche Führungskräfte aufgenommen.