Neue Sicherheitssysteme im Bob: BSD und Allianz erhöhen Schutzstandards

Rennschlitten
Foto: Allianz
Der Bobsport zählt zu den schnellsten und riskantesten Disziplinen im Wintersport. Nun stellen der BSD und die Allianz ein neues Sicherheitskonzept vor, das Kopfverletzungen verhindern und das Herausschleudern von Athleten vermeiden soll. Zwei Systeme stehen dabei im Fokus.

Anlässlich der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 präsentieren der Bob- und Schlittenverband für Deutschland und das Allianz Zentrum für Technik in Cortina d’Ampezzo neue Ansätze für mehr Sicherheit im Bobsport. Im Zentrum stehen zwei technische Lösungen: das Kopfschutzsystem HIP (Head Impact Protection) und das Gurtsystem PASS (Passive Athlete Safety System).

„Der Bobsport ist die Formel 1 des Wintersports und als schnellste Wintersportart bleiben die Gefahren sehr real. Während an der Sicherheit der Bahnen in den vergangenen Jahren erfolgreich gearbeitet wurde, werden wir künftig mit dem HIP- und PASS-System die Sicherheit der Athletinnen und Athleten im Bobsport deutlich erhöhen“, sagt Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des BSD.

Das HIP-System setzt an der offenen Bauweise des Bobs an. Ähnlich wie bei einem Cabrio ohne Dachstruktur soll eine vordere und hintere Schutzstruktur eine Art Sicherheitszelle bilden, die direkte Krafteinwirkungen auf die Insassen reduziert. Im Fokus steht dabei der Kopf, der bislang nur begrenzt geschützt werden kann. Für die hinteren Positionen wurde mit PASS ein Sicherungssystem entwickelt, das vor allem den Bremser im Schlitten halten.

Ziel ist es, beide Systeme bis spätestens Mitte 2028 in den Wettkampfbetrieb zu überführen. Zuvor sollen die Konzepte mit den Sport- und Materialkommissionen des Internationalen Bob- und Skeletonverbandes abgestimmt und so gestaltet werden, dass sie sich möglichst unkompliziert in unterschiedliche Bob-Modelle integrieren lassen.

