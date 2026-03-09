Wenn ein Sturz alles verändert: Die Rolle der Unfallversicherung im Alter

Ein schwerer Sturz kann zu einem biografischen Bruch führen – gesundheitlich wie finanziell. Typische Verletzungen im höheren Alter sind Knochenbrüche, insbesondere Oberschenkelhalsbrüche, aber auch Kopfverletzungen. Die Heilungsprozesse dauern länger, Komplikationen treten häufiger auf, und Rehabilitationsmaßnahmen sind aufwendiger. Während ein jüngerer Mensch nach einigen Wochen weitgehend in den Alltag zurückkehrt, bedeutet ein vergleichbarer Unfall für eine 70-Jährige nicht selten einen dauerhaften Einschnitt: Mobilität, Wohnsituation und Pflegebedarf verändern sich grundlegend.

Wenn der Sturz zum Wendepunkt im Lebensverlauf wird

Ein fiktives, aber realistisches Beispiel verdeutlicht die Dynamik: Eine 65‑jährige E‑Bike‑Fahrerin verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle, stürzt und erleidet mehrere Frakturen sowie ein Schädel-Hirn-Trauma, obwohl sie einen Helm trug. Auf den Krankenhausaufenthalt folgen monatelange Reha, regelmäßige Therapien und Unterstützungsleistungen im Alltag. Angehörige reduzieren ihre Arbeitszeit, um zu helfen, oder externe Dienstleistungen werden notwendig. Die medizinischen Kosten tragen zwar primär Kranken- und Pflegeversicherung – aber zusätzliche Eigenanteile, Einkommensausfälle und der Bedarf an alltäglicher Unterstützung summieren sich schnell zu einer erheblichen finanziellen Belastung.

Die Lücke der gesetzlichen Systeme: Wo der Unfallschutz endet

Wer die Wirkung von Sturzunfällen im Alter verstehen will, muss die Architektur der sozialen Sicherungssysteme betrachten. Die gesetzliche Unfallversicherung ist in Deutschland klar umrissen: Sie schützt Beschäftigte, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Kinder in Kindertageseinrichtungen – und zwar im Rahmen von Arbeit, Ausbildung, Schule, Kindergarten sowie auf den jeweiligen Wegen. Für klassische Freizeit- und Haushaltsunfälle greift sie hingegen nicht.

Statistiken zeigen jedoch, dass die Mehrheit der Unfälle genau dort passiert, wo dieser Schutz endet: in der Freizeit, im Haushalt oder beim Sport. Rund drei Viertel der erfassten Unfälle fallen in Bereiche, die nicht über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert sind. Für Rentnerinnen und Rentner ist die Versorgungslücke besonders offensichtlich: Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben entfällt der gesetzliche Unfallschutz, während gleichzeitig das Sturzrisiko deutlich steigt. Auch Selbstständige, Hausfrauen und -männer oder Kleinkinder außerhalb betreuter Einrichtungen sind nicht automatisch erfasst.

Hinzu kommt: Die gesetzliche Pflegeversicherung greift erst, wenn eine Pflegebedürftigkeit festgestellt wird – und auch dann gilt sie als Teilleistungssystem. Sie übernimmt einen Teil der Kosten, nicht aber sämtliche Eigenanteile für stationäre oder ambulante Versorgung, Wohnraumanpassungen oder zusätzliche Dienstleistungen, die die Lebensqualität sichern.

Finanzielle Folgen: Von der Akutbehandlung zur Pflegebedürftigkeit

Die ökonomische Relevanz von Stürzen im Alter entfaltet sich in mehreren Stufen. In der Akutphase dominieren Krankenhauskosten, Operationen, Diagnostik und kurzfristige Reha. In der Nachsorge geht es um Physiotherapie, Ergotherapie, Hilfsmittel und – häufig unterschätzt – Transport- und Organisationsaufwand für Betroffene und Angehörige. Die anschließende Phase ist entscheidend: Bleiben funktionale Einschränkungen zurück, kann eine Pflegebedürftigkeit entstehen oder sich ein bestehender Pflegegrad verschlechtern.

Spätestens dann stellt sich die Frage, wer für welche Kosten aufkommt. Eigenanteile in stationären Einrichtungen, ambulante Pflegeleistungen, haushaltsnahe Hilfen, Umbauten im Wohnbereich oder Fahrdienste werden nur teilweise von den bestehenden Systemen getragen. In vielen Fällen füllen Familienangehörige die Lücke – oft zulasten ihrer Erwerbsbiografien. Für alleinlebende Seniorinnen und Senioren stellt sich zusätzlich die Frage, wie kurzfristig Unterstützung organisiert und finanziert werden kann.

Dass die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland in den kommenden Jahren weiter steigen wird, ist angesichts des demografischen Wandels absehbar. Wenn ein Unfall als Auslöser oder Beschleuniger wirkt, verschiebt sich die Gefahr weg von einem abstrakten Langfristthema hin zu einem sehr konkreten Einzelrisiko, das jede und jeden innerhalb eines Moments treffen kann.

Private Unfallversicherung: Baustein der individuellen Risikoabsicherung

Vor diesem Hintergrund stellt sich weniger die Frage, ob eine Unfallversicherung „lohnt“, sondern welche Rolle sie im Gesamtgefüge individueller Absicherung spielen kann. Aus finanzökonomischer Sicht handelt es sich um ein Instrument zur Absicherung eines seltenen, aber potenziell existenzbedrohenden Ereignisses, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit im Alter steigt und dessen Kostenstruktur schwer prognostizierbar ist.

Moderne Unfalltarife verfolgen dabei zunehmend einen funktionalen Ansatz: Eine Kapitalleistung bei Invalidität soll dauerhafte Beeinträchtigungen finanziell abfedern. Das können z.B. Umbaukosten für ein barrierefreies Wohnen sein. Sofortleistungen bei schweren Verletzungen stellen kurzfristig Liquidität bereit, bis ein endgültiger Grad der Invalidität festgestellt wird.

Zusätzliche Bausteine verlagern den Fokus von der reinen Geldleistung hin zur konkreten Unterstützung im Alltag. Sogenannte Assistenzleistungen bieten zum Beispiel praktische Hilfe im Haushalt, wie Menüservice oder Gartenpflege. Für die Genesung sind individuelle Fitness und Reha-Maßnahmen von Bedeutung.

Gerade im höheren Lebensalter gewinnen Bausteine mit Pflegebezug an Bedeutung. Sie setzen genau dort an, wo die gesetzliche Pflegeversicherung nur eine Teilabsicherung bietet: bei der Verschlechterung eines Pflegegrades nach einem Unfall oder bei temporären Phasen erhöhten Pflegebedarfs, etwa im Rahmen einer Kurzzeitpflege.

Implikationen für Beratung und Finanzplanung

Für die Finanzplanung im Alter reicht es nicht mehr, nur die drei klassischen Säulen – gesetzliche Rente, betriebliche und private Altersvorsorge – in den Blick zu nehmen. Unfallrisiken, insbesondere sturzbedingte, sollten als eigenständiger Risikofaktor verstanden werden, der sowohl die Liquidität als auch die Vermögensstruktur beeinflussen kann. Die Frage lautet nicht, ob ein Unfall passiert, sondern wie die finanziellen Folgen eines schweren Sturzes abgefedert werden können. Wer frühzeitig die eigenen Risiken, die familiäre Situation und den notwendigen Unterstützungsbedarf im Ernstfall durchdenkt, erhöht die Chance, im Alter selbstbestimmt und finanziell abgesichert zu bleiben – auch dann, wenn ein Sturz alles verändert.

Der Autor Olaf Bläser ist Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung AG sowie Mitglied des Vorstands der Ergo Deutschland AG und verantwortlich für Schaden-/Unfallversicherung