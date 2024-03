Neuer Anleihen-Chef bei Mediolanum

Mediolanum International Funds Ltd. (Mediolanum), die europäische Asset-Management-Plattform der Mediolanum Banking Group, ernennt einen neuen Leiter für Fixed Income.

Daniel Loughney wird die intern verwalteten Anleihestrategien von Mediolanum verantworten und leitet ein Team von Portfoliomanagern, dessen Kompetenzen er weiter ausbauen soll. Er wird eng mit Christophe Jaubert, Chief Investment Officer bei Mediolanum, zusammenarbeiten und berichtet an Brian O’Reilly, Head of Market Strategy bei Mediolanum. Loughney hat seinen Sitz in Dublin.

Expertise für Anleihestrategien und Asset-Allokation

Daniel Loughney hat über 30 Jahre Branchenerfahrung bei führenden internationalen Vermögensverwaltern gesammelt und war zuletzt als Senior Fixed Income Portfolio Manager bei der Border to Coast Pension Group tätig. Davor arbeitete er mehr als zehn Jahre als Senior Vice President bei AllianceBernstein. Loughney verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis für Markttrends und Bewertungstreiber in allen Anlageklassen.

Als neuer Head of Fixed Income wird Loughney neben der Leitung und dem weiteren Ausbau des Fixed-Income-Teams außerdem dazu beitragen, neue innovative und kundenorientierte Anlagelösungen zu entwickeln. Des Weiteren wird er seine Expertise im Bereich Anleihen bei den Makroansichten des Investmentkomitees von Mediolanum einbringen, auf deren Basis die strategischen und taktischen Anlageentscheidungen für alle Fonds, die Multi-Manager-Strategien eingeschlossen, getroffen werden.

Loughney tritt die Nachfolge von Charles Diebel an, der in dieser Position bedeutend zur Fixed-Income-Strategie und dem breiteren Investmentteam beigetragen hat. Diebel bleibt Mediolanum weiterhin in einer beratenden Rolle erhalten.

Daniel Loughney, Mediolanums neuer Head of Fixed Income: „Mediolanum investiert kontinuierlich in Talente, Technologien und eine vielfältige Produktpalette und legt großen Wert auf eine starke Kundenorientierung – Voraussetzungen für Wachstum und Erfolg. Ich freue mich darauf, zum weiteren Erfolg von Mediolanum beizutragen und es ist mein Ziel, die Erwartungen der Kunden über unsere gesamte Bandbreite an Strategien hinweg zu übertreffen.“

Brian O’Reilly, Head of Market Strategy: „Es freut uns sehr, dass Daniel Loughney unser Team in Dublin ergänzt. Er wird eine große Bereicherung für unser Unternehmen sein, während wir weiter wachsen und den Wünschen unserer Kunden nachkommen. Daniel Loughney bringt viel Erfahrung mit und wird zweifelsohne unsere Kompetenzen weiter voranbringen – ebenso wie unser Streben, stets eine hervorragende Leistung zu erbringen.“