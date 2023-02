Neuer Auftritt: VPV feilt an der Marke

Die VPV Versicherungen (VPV) starten mit einem neuen Markenauftritt und einer neuen Markenphilosophie. Im Mittelpunkt steht der neue Markenkern: „Wir überzeugen persönlich“. Dies unterstreiche der Claim „Ihr Begleiter – ein Leben lang“, betont Dietmar Stumböck, Vertriebsvorstand der VPV.

In den letzten 15 Monaten habe sich die VPV intensiv mit ihrem Markenauftritt befasst. Das Ergebnis sei neben dem neuen Logo eine klare Markenidentität. „Mit unserem neuen Claim unterstreichen wir unseren Anspruch, persönlich, nah und verlässlich für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein und sie in allen Phasen ihres Lebens zu begleiten“, so Sturmböck weiter.

Dem Blau als Unternehmensfarbe ist die VPV treu geblieben, wenn auch in einem frischeren und modernerem Farbton. Auch in der Bildsprache will der Versicherer emotionale Bilder mit Menschen in warmen Farbtönen wählen. „Wir wollen damit zeigen, wofür wir bei der VPV stehen – für Modernität und Authentizität“, sagt Stumböck. „Wir stehen zum einen zu unserer Historie als einer der ältesten Lebensversicherer und bieten zum anderen moderne Absicherungs- und Vorsorgeprodukte für alle Lebenssituationen.“

Im Fokus: Kampagnen und neue Produkte

Die VPV stellt ihren Unternehmensauftritt sukzessive auf den neuen Markenauftritt um. Zu Beginn liegt der Fokus auf aktuellen Kampagnen und neuen Produkten. Als erstes Testfeld läuft seit Oktober 2022 die Kampagne mit der Markenbotschafterin Beatrice Egli im neuen Design sowie der Test auf den Social Media Kanälen. Im nächsten Schritt sollen die Produktunterlagen überarbeitet werden. Parallel dazu laufen die Arbeiten an einem neuen Webauftritt. Der soll 2024 an den Start gehen wird.

Für die Logoentwicklung zeichnet sich die Werbeagentur Voon aus Mannheim verantwortlich. Der Markenauftritt und die Corporate Design Entwicklung betreut die Agentur Die Crew aus Stuttgart.