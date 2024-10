Neuer COO bei Verifort

In der neuen Position übernimmt Schreiber die Verantwortung für die Bereiche Asset Management, Property Management und Construction Management. Er ist bereits seit 2019 als Head of Transactions im Unternehmen und hat in dieser Zeit rund 150 An- und Verkäufe mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Millionen Euro verantwortet.

Bevor er zu Verifort Capital wechselte, war er zehn Jahre in leitender Funktion im Investmentbereich der Swiss Life Asset Managers tätig und verantwortete gewerbliche Immobilientransaktionen in Deutschland.