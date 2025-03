Die neu vermietete Fläche befindet sich in einem Bürogebäude, das am Schatzbogen im Moosfeld in München liegt. Das Objekt gehört zu einem geschlossenen Immobilienfonds, der von Euramco betreut und gemanagt wird.

„Mit dieser langfristigen Neuvermietung ist unserem Fondsmanagement ein wichtiger Schritt gelungen, den Vermietungsstand des Objektes in einer anspruchsvollen Marktsituation zu verbessern und die Einnahmesituation zu stabilisieren“, erklärt Euramco-Geschäftsführer Jürgen Göbel.