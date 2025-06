Value Add bringt attraktive Chancen für Privatanleger

Die erheblichen Preisrückgänge bei Gewerbeimmobilien schaffen beste Voraussetzungen für Value-Add-Strategien: Objekte können aktuell mit deutlichem Abschlag eingekauft werden, gleichzeitig sind Buy-and-Hold-Investoren auf der Suche nach energetisch sanierten Bestandsimmobilien mit langfristigem Vermietungspotenzial. Doch solche Immobilien brauchen sehr oft energetische Sanierungen, um mit Blick auf die zunehmenden ESG-Anforderungen langfristig attraktiv für Mieter und potenzielle Investoren zu bleiben.

Genau hierfür bringt Verifort Capital weitreichende Expertise mit: Das Unternehmen ist der Asset Manager für Value Add bei Gewerbeimmobilien und hat in den vergangenen Jahren seine Kompetenz bei der Optimierung von Bestandsimmobilien an B- und C-Standorten immer wieder unter Beweis gestellt.

Verifort Capitals Value-Add-Expertise steht allen offen

Institutionelle und semiprofessionelle Investoren sowie andere Bestandshalter und Asset Manager, die Value-Add- und ESG-Maßnahmen nicht selbst umsetzen können oder wollen, vertrauen auf die Erfahrung und das Know-How von Verifort Capital. Mit dem eigenem Asset- und Property-Management sowie deutschlandweit sieben Niederlassungen kümmert sich Verifort Capital um die Entwicklung der Immobilien und alle Schritte der Wertschöpfungskette.

Damit wird sichergestellt, dass die Anforderungen sowohl der Eigentümer als auch der Mieter berücksichtigt werden und die Nutzerfreundlichkeit der Immobilien ausgebaut und dauerhaft erhalten werden kann. ESG-Kriterien spielen hier ebenso eine wichtige Rolle: Verifort Capital achtet im Rahmen seines „Manage-to-Green“-Ansatzes unter anderem darauf, bei Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen vor Ort ökologische und zertifizierte Materialien und Baustoffe einzusetzen.

Ein Fonds auf Augenhöhe mit den Anlegern

Seine umfassende Value-Add-Expertise macht Verifort Capital über seinen Publikums-AIF auch Privatanlegern zugänglich. Mit dem „VC Value Add Plus“ können diese bereits ab einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro an den hervorragenden Möglichkeiten teilhaben, die die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt bietet.

Der „VC Value Add Plus“ zielt auf die nachhaltige Wertsteigerung von gewerblichen Bestandsimmobilien an B- und C-Standorten in Deutschland ab. Diese werden durch Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie durch Optimierungen bei den Mieter- und Mietvertragsstrukturen im Wert gesteigert und nach relativ kurzer Haltedauer gewinnbringend veräußert.

Damit entstehen für Anleger attraktive Renditechancen: Der AIF strebt ab Fondschließung einen prognostizierten durchschnittlichen Überschuss von 6 Prozent p. a. an, zuzüglich bevorrechtigter Anfangsauszahlungen von 5 Prozent p. a. bis zur Fondsschließung. Überschüsse darüber hinaus gehen ebenfalls zu 50 Prozent an die Anleger, was zusätzliches Renditepotenzial bietet.

Diese für die Anleger vorteilhafte Fondsstruktur hat einen Grund: Verifort Capital legt sehr viel Wert auf größtmögliche Interessengleichheit zwischen sich und den Investoren. Konkret heißt das, dass das Unternehmen überwiegend erst am Ende der Fondslaufzeit selbst partizipiert, wenn die Anleger die geplanten Überschüsse erzielt haben und überschießende Gewinne erwirtschaftet wurden – damit hat sich Verifort Capital gewissermaßen selbst dazu verpflichtet, die anvisierte Rendite deutlich zu übertreffen! Dank der vergleichsweise kurzen Laufzeit von nur sechs Jahren bleibt der Anlagehorizont zudem gut kalkulierbar und die Anleger haben frühzeitig die Möglichkeit, ihr Kapital wieder anzulegen.