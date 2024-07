Neuer Geschäftsführer bei der Warburg Invest KAG

Engel komplementiert die Geschäftsführung neben Matthias Mansel, der die Verantwortung für den Marktbereich trägt.

„Wir freuen uns sehr, Torsten Engel für die Geschäftsführung der Warburg Invest gewonnen zu haben. Sein umfassender Erfahrungsschatz, auch im regulatorischen Bereich sowie im Risikomanagement und -controlling einer Kapitalanlagegesellschaft, wird einen elementaren Mehrwert für die Interaktion zwischen Asset- und Risikomanagement schaffen,“ erläutert Markus Bolder, Mitglied des Aufsichtsrats der Warburg Invest KAG.

Vor seinem Wechsel leitete Torsten Engel das Risikocontrolling der Lampe Asset Management GmbH in Düsseldorf. Dort sowie im Bankhaus Lampe war er insgesamt knapp 20 Jahre lang tätig. Seine Schwerpunkte lagen im Risikocontrolling und –management sowie im Vertragsmanagement und Auslagerungscontrolling. Außerdem fielen die Themenbereiche Compliance und AML, Datenschutz und Informationssicherheit in seinen Verantwortungsbereich. Der gelernte Bankkaufmann hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster studiert.

„Ich freue mich sehr, mein Wissen bei der Warburg Invest KAG einzubringen. Insbesondere im Bereich IT haben die Anforderungen in den letzten Jahren massiv zugenommen. Digitale Prozesse und durchdachte IT-Lösungen tragen maßgeblich zur Schaffung effizienter Strukturen und damit zur Wertschöpfung eines Asset Managers bei – darauf werde ich mich zunächst fokussieren“, so Torsten Engel.

Christian Schmaal, der bisher den Bereich Marktfolge in der Geschäftsführung verantwortete, wechselte bereits Anfang 2024 zur Family Office Bank Marcard, Stein & Co, wo er die Erneuerung des Kernbankensystems unterstützt.

„Wir danken Christian Schmaal für seine Arbeit in der Geschäftsführung der Warburg Invest und freuen uns, dass er und seine Kompetenzen der Warburg Gruppe im Rahmen seiner neuen Tätigkeiten erhalten bleiben. Unser großer Dank gilt außerdem Martin Hattwig, der die Geschäftsführung interimsweise seit Januar 2024 übernommen hat und nun wieder in seiner Funktion als Leiter Portfoliomanagement Fixed Income tätig ist“, sagt Matthias Mansel, Geschäftsführer der Warburg Invest KAG.