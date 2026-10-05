Neuer Kfz-Tarif: Signal Iduna rüstet Flottenversicherung für E-Mobilität

Signal Iduna hat ihren Kraftfahrttarif überarbeitet und rüstet vor allem die Flottenversicherung „Flotte Select“ auf. Neue Leistungsbausteine sollen Firmenkunden absichern – und gezielt auf die wachsende Zahl elektrifizierter Fuhrparks reagieren. Welche Deckungen sich für Betriebe künftig lohnen, zeigt ein Blick auf die Details.

Signal Iduna hat einen neuen Kraftfahrttarif vorgelegt. Die Änderungen betreffen vor allem betriebliche Kunden, insbesondere das Flottenprodukt „Flotte Select“.

Über „Flotte Select“ lassen sich Fuhrparks ab 20 einheitlichen oder 30 gemischten Fahrzeugen versichern. Sämtliche Fahrzeuge erfasst ein einziger Rahmenvertrag. Das modular aufgebaute System erweitert Signal Iduna nun um zusätzliche Leistungsbausteine.

Die Kaufwertentschädigung für gebrauchte Pkw lässt sich künftig für 36 Monate abschließen. Sie greift nach einem Totalschaden und erstattet den ursprünglichen Kaufwert des Fahrzeugs. Bei einem Vollkasko-Schaden können Flottenbetreiber zudem eine Wertminderung absichern. Für Pkw und Lieferwagen hebt der Versicherer außerdem die Deckung für Folgeschäden aus Tierbissen auf 20.000 Euro an.

Elektromobilität rückt in den Fokus

Bei der Ausstattung ihrer Fuhrparks setzen Betriebe zunehmend auf Elektromobilität. Das verlangt nach passendem Versicherungsschutz, denn vor allem Schäden an Elektronik und Akku fallen teuer aus.

Statt eines einzigen Pakets für Elektrofahrzeuge bietet Signal Iduna nun die Wahl zwischen einem neuen Basis- und einem Premiumschutz, der für alle Fahrzeugklassen mit Ausnahme von Omnibussen gilt. Der Premiumschutz umfasst unter anderem eine Allrisk-Deckung für den Akku, die auch Schäden durch Bedienfehler einschließt. Zusätzlich hat der Versicherer die Leistungsgrenzen in diesem Bereich deutlich angehoben.