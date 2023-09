Fast die Hälfte der Autofahrer offen für Wechsel des Kfz-Versicherers 

Die Kfz-Versicherer fahren in diesem Jahr Verluste von rund drei Milliarden Euro ein. Nicht wenige dürften daher die Prämien anheben. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass sich rund 50 Prozent aller Autofahrer offen für einen Wechsel des Versicherers zeigen. Das Wechseljahr 2023/2024 könnte also spannend werden.

Nach einer Umfrage der ADAC Autoversicherung erwägt fast die Hälfte der Autofahrer in Deutschland einen Wechsel der Kfz-Versicherung. So zeigen sich aktuell 46 Prozent aller Autofahrer für einen Versicherungswechsel offen. 51 Prozent der Befragten geben an, nicht wechseln zu wollen. Im Vorjahr waren noch 55 Prozent überzeugt, ihrer Versicherung treu zu bleiben.

Autoversicherungen werden besonders häufig in den letzten Monaten des Jahres überprüft und gewechselt. Denn für die meisten Autofahrer endet das Versicherungsjahr zum 31. Dezember. Eine Kündigung muss dann bis zum Stichtag 30. November erfolgt sein. In der Umfrage geben 38 Prozent der Autofahrer an, dass sie über einen Wechsel der Kfz-Versicherung nachdenken werden. Acht Prozent haben sich schon zu diesem Schritt entschieden.

Autofahrer zwischen 30 und 39 Jahren besonders wechselbereit

Wie hoch die Bereitschaft ist, sich eine neue Versicherung zu suchen, hängt auch vom Alter ab. Besonders ausgeprägt ist die Wechselbereitschaft bei Autofahrern zwischen 30 und 39 Jahren. Fast zwei von drei Befragten in dieser Altersgruppe zeigen sich offen für einen Versicherungswechsel: 50 Prozent wollen darüber nachdenken, zwölf Prozent sind sich bereits sicher. Ganz anders sieht das Bild dagegen bei Autofahrern über 60 Jahren aus. Für 67 Prozent von ihnen ist klar, dass sie bei ihrer bisherigen Versicherung bleiben werden.

Jeder Dritte wechselt regelmäßig

Neben dem Blick in die Zukunft gibt die Umfrage auch Auskunft über tatsächliche Versicherungswechsel in der Vergangenheit. So wurden die Autofahrer befragt, wie häufig sie ihre Kfz-Versicherung bereits gewechselt haben. Das Ergebnis: 29 Prozent der Autofahrer haben schon mehrfach und fünf Prozent sogar sehr häufig gewechselt. 44 Prozent wechseln nach eigener Auskunft allerdings selten. Und 21 Prozent haben sich noch nie für eine andere Versicherung entschieden.

Leistungen und Service wichtiger als Preis

Auch auf die Frage, was Autofahrern bei ihrer Kfz-Versicherung wichtiger ist – der Preis oder Leistungen und Service – antwortete jeder Zweite, dass Leistungen und Service wichtiger seinen, für jeden Vierten (27 Prozent) der Preis. 22 Prozent können sich bei dieser Frage nicht entscheiden. Besonders preissensibel sind junge Autofahrer. Doch auch in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren gibt eine Mehrheit von 40 Prozent Leistungen und Service den Vorzug. 30 Prozent sehen hingegen den Preis als wichtiger an.

Mehrheit der Autofahrer mit Kfz-Versicherung zufrieden

Dass trotz verhältnismäßig hoher Wechselbereitschaft die meisten Befragten ihrer Versicherung treu bleiben wollen, dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Kfz-Versicherer von ihren Kunden insgesamt gute Noten erhalten, so eine weitere Erkenntnis der Studie.

Mit dem Leistungsumfang der eigenen Versicherung zeigen sich 90 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden, mit dem Kundenservice 83 Prozent und mit dem Preis immerhin noch 75 Prozent. Besonders gut werden die Kfz-Versicherer von Autofahrern zwischen 50 und 59 Jahren bewertet. In diesem Alter sind 94 Prozent mit dem Leistungsumfang, 86 Prozent mit dem Kundenservice und 85 Prozent mit dem Preis zufrieden oder sehr zufrieden.