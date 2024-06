Neuer WisdoTree-ETF für globale Nachhaltigkeit

Dieser ETF wurde heute an der Börse Xetra notiert und wird am 12. Juni 2024 an der Londoner Börse gelistet. WSDG strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS Index an, zählt als Fonds nach Artikel 9 der SFDR und weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,29 % auf.

Die gemeinsam mit ILIM entwickelte Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern nachzubilden, die gemäß definierten Nachhaltigkeitskriterien einen positiven Beitrag zu sozialen und/oder ökologischen Zielen leisten und gleichzeitig solide finanzielle Erträge anstreben. Sie nutzt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDGs), um in Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen anzulegen, die zur Bekämpfung des Klimawandels und sozialer Ungleichheiten, zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft und/oder zum Schutz unseres Naturkapitals beitragen sollen.

Darüber hinaus vermeidet die Strategie negative externe Effekte durch strenge Prüfungen der Grundsätze von „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, DNSH) und „Gute Unternehmensführung“ (Good Governance). Zudem schließt sie Investitionen in kontroverse Geschäftsaktivitäten aus. Die Strategie zielt darauf ab, die Abweichung von einer globalen Aktienbenchmark für Industrieländer zu begrenzen und eine nachhaltige Alternative für den Aktien-Kernbestandteil des Portfolios zu bieten.