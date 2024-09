Neues aus den Produktküchen der Versicherer

Die Hannoversche dreht am Leistungsniveau ihrer BU-Versicherung, die Stuttgarter macht nun bei der Digitalen Rentenübersicht mit, die Axa geht neue Wege in der Unfallversicherung und die Dela vekürzt die Wartezeiten. Ob die neuen Rezepturen aus den Produktküchen den Kunden aber wirklich schmecken, werden die kommenden Monate zeigen.

Krisen-Airbag, Dynamiken und gebrochene Versicherungsjahre

Die Hannoversche Lebensversicherung hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung überarbeitet und auf Anregung von Vermittlern sowie Kunden zahlreiche Leistungen verbessert und eine neue Leistung eingeführt. Neu ist nun der Krisen-Airbag: Im Trauerfall (Tod von Eltern, Partner oder Kind) können Versicherte bis zu 2.000 Euro für eine Therapie oder Beratung erhalten, die sie bei der Bewältigung ihrer Trauer unterstützt. Diese Leistung gilt für stationäre, ambulante und digitale Angebote.

Zudem wurde die Dynamik-Option, die vor Kaufkraftverlust schützen soll, erweitert. Die maximal versicherte Jahresrente beträgt nun 120.000 Euro. Dynamische Anpassungen sind jetzt bis zum Alter von 60 Jahren möglich (vorher 55 Jahre), wobei in den letzten fünf Versicherungsjahren keine Erhöhungen mehr zulässig sind. Zudem kann die Dynamik nun jederzeit ausgesetzt werden. Spannend ist eine weitere Neuerung: Um eine Rentenlücke zu vermeiden, bietet die Hannoversche zudem nun „gebrochene Versicherungsjahre“ an. Dies ermöglicht eine exakte Vertragslaufzeit bis zum Rentenbeginn, basierend auf dem Geburtstag der Versicherten, und vermeidet so Lücken oder Doppelrenten beim Übergang in die Altersrente.

Stuttgarter macht mit bei der Digitalen Rentenübersicht

Die Stuttgarter Lebensversicherung ist nun an die Digitale Rentenübersicht (DRÜ) der Deutschen Rentenversicherung angeschlossen. Über www.rentenuebersicht.de können Bürgerinnen und Bürger ihre Altersvorsorgeansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge gebündelt einsehen. Die Übersicht umfasst Renten- und Einmalzahlungsansprüche ab dem 60. Lebensjahr.

Für Maklerinnen und Makler sieht die Stuttgarter hier große Chancen. „Die Digitale Rentenübersicht kann ein Wendepunkt für die unabhängige Beratung sein“, sagt Jens Göhner, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing. Er erwartet, dass die Übersicht das Bewusstsein für eigenständige Vorsorge stärkt und unabhängige Vermittler auf eine veränderte Haltung zur Altersvorsorge treffen werden.

Ein besonderes Potenzial für Beratung liegt in der fehlenden Kontextualisierung der angezeigten Daten. Faktoren wie Inflation oder Steuerpflichtigkeit der Altersbezüge werden nicht berücksichtigt, was die Beurteilung der Ansprüche erschwert. Hier können Vermittler unterstützen, um den Kundinnen und Kunden zu helfen, den zukünftigen Lebensstandard realistisch einzuschätzen.

Vermittler sollten sich selbst im Portal registrieren, um die Funktionen und möglichen Hürden der DRÜ zu verstehen und ihre Kunden aktiv zu unterstützen. „Die Registrierungshilfe und Interpretation der Daten bieten eine gute Gelegenheit, sich als serviceorientierter Profi zu positionieren“, zeigt sich Göhner überzeugt.

Axa geht neue Wege in der Unfallversicherung

Die Axa Versicherung bringt eine neue private Unfallversicherung auf den Markt, die ohne Gesundheitsprüfung auskommt. Dies vereinfacht den Vertragsabschluss erheblich und spart Zeit. Zielgruppenspezifische Bausteine, wie spezielle Tarife für Kinder oder den Öffentlichen Dienst, sowie ein optionales Gipsgeld ergänzen die bewährten Leistungen der Unfallversicherung.

Die neue Unfallversicherung ist modular aufgebaut und kann individuell an die Bedürfnisse der Kundangepasst werden. Der Kern des Produkts besteht aus einer Kapitalleistung bei Invalidität, wählbar mit Progression (2,25-fach bis 6-fach) oder optionalem Kapitalturbo, der die volle Invaliditätsleistung bereits ab 50 Prozent Invalidität auszahlt. Zusätzliche Bausteine umfassen Leistungen wie Mindestinvalidität, Gipsgeld, Unfallrente, Todesfallleistung und Krankenhaustagegeld. Spezielle Module gibt es für Kinder und Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. So umfasst der Baustein für Kinder umfassende Unterstützung, wenn ein Kind nach einem Unfall länger ausfällt. Neben einem Nachhilfegeld von 50 Euro pro Schultag (ab dem 11. Ausfalltag) für maximal 100 Tage, wird bei einem Krankenhausaufenthalt eine Betreuungsperson mit 25 Euro pro Nacht unterstützt. Sollte der Versicherungsnehmer sterben, wird die Versicherung des Kindes beitragsfrei bis zum 18. Lebensjahr weitergeführt.

Den Baustein für den Öffentlichen Dienst bietet der Versicherer über seine Tochter, die Deutsche Beamtenversicherung (DBV): So erhalten Einsatzkräfte wie Polizisten oder Rettungsdienste, die bei einem Übergriff verletzt werden, bei bestimmten Verletzungen wie Knochenbrüchen, Schuss- oder Stichverletzungen ein Schmerzensgeld von 2.500 Euro. Zudem bietet der Baustein beziehungsweise der Versicherer Unterstützung bei der Vermittlung von Psychotherapien nach traumatischen Vorfällen.

Das Gipsgeld, ebenfalls ein optionaler Baustein, greift bei Verletzungen wie Knochenbrüchen oder Bänderrissen, die nicht zwingend zu einer Invalidität führen. Je nach Verletzung erhält die versicherte Person einmalig bis zu 1.000 Euro pro Unfall.

Dela verkürzt Wartezeit…..

Die Dela hat eine Wartezeitaktion für die Sterbegeldversicherung „Dela sorgenfrei Leben“. Kunden, die zwischen dem 16. September und dem 30. November 2024 einen Vertrag im Wartezeit-Tarif abschließen, erhalten neun Monate früher den vollen Versicherungsschutz. Bei allen Anträgen, die im Aktionszeitraum eingehen und keine Nachbearbeitung benötigen, erfolgt die Policierung noch in diesem Jahr. Im Rahmen der diesjährigen Vertriebskampagne verspricht der Versicherer zudem attraktive Sonderkonditionen. Mit der Verkürzung der Wartezeit möchte das Unternehmen Makler ein starkes Verkaufsargument bieten. Laut einer Studie von DELA in Zusammenarbeit mit YouGov wünschen sich viele Menschen mehr Aufklärung über Tod und Sterben, erhalten aber oft keine entsprechenden Impulse.

„Makler haben hier die Chance, aktiv auf das Informationsbedürfnis ihrer Kunden einzugehen“, wird Edwin Brouwers, Hauptbevollmächtigter der Dela in Deutschland, zitiert. Die Wartezeitaktion bietet ihnen zudem einen idealen Anreiz für das Jahresendgeschäft. Der Herbst sei traditionell die Zeit, in der viele Menschen ihre Vorsorgepläne überdenken. „Angesichts steigender Kosten im Bestattungswesen wird die finanzielle Absicherung der Hinterbliebenen immer wichtiger. Insbesondere die gestiegenen Energiekosten und die Inflation erhöhen die Ausgaben für Bestattungen. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet eine Sterbegeldversicherung den Hinterbliebenen finanzielle Sicherheit und schützt vor unerwarteten Kosten – eine nachhaltige Investition für die Liebsten“, so Brouwers.