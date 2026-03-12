Nomura: Energiepreise werden Inflation in Europa auf 2,7 Prozent treiben

Infolge der steigenden Rohöl- und Erdgaspreise befürchten die Analysten von Nomura einen höheren Anstieg der Inflation als vom Markt erwartet. Sie erhöhen ihre HVPI-Inflationsprognosen für den Euroraum für 2026 um 0,6 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent und für 2027 um 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent.

Andrzej Szczepaniak: „Der Krieg im Nahen Osten dürfte zu einer weiteren wirtschaftlichen Divergenz führen. Je höher die Energiepreise steigen, desto negativer ist dies für Europa und Asien; die USA sind weitgehend abgeschirmt, während Energieexporteure außerhalb des Nahen Ostens davon profitieren. Angesichts der hohen Abhängigkeit Europas von Öl- und Gasimporten und der falkenhaften Reaktion der EZB und der BoE auf Energiepreissteigerungen haben wir unsere Erwartungen für die nächste Zinssenkung der BoE auf April verschoben. Im Euroraum sehen wir ein zunehmendes Risiko, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr anheben wird, auch wenn dies nicht unser Basisszenario ist. Wir gehen aber davon aus, dass die EZB dafür sorgen wird, dass sich die HVPI-Inflation 2028 bei 2,0 Prozent stabilisiert und erwarten zwei Zinserhöhungen im Jahr 2028.

Im Gegensatz dazu ist die US-Wirtschaft als Nettoenergieexporteur weitgehend von den jüngsten Energiepreisbewegungen abgeschirmt. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag ändert nichts an unserer Überzeugung, dass in den USA eine zyklische Beschleunigung stattfindet, und stützt unsere Einschätzung, dass die Fed unter dem designierten neuen Fed-Vorsitzenden Warsh zwei Zinssenkungen in diesem Jahr beschließen wird. Asien ist doppelt von einem Anstieg der Energiepreise betroffen, da es ein großer Nettoimporteur von Energie ist und ein überproportionaler Anteil seiner Öl-, Gas- und Düngemittelimporte über die Straße von Hormus transportiert wird. Thailand, Korea, Taiwan und Indien scheinen am anfälligsten zu sein. Die gute Nachricht ist, dass Asien von einer starken Position aus startet, da die meisten Länder Leistungsbilanzüberschüsse aufweisen, über reichlich Devisenreserven verfügen und robuste, KI-gestützte Technologieexporte vorweisen können.“