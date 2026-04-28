Ölmarkt unter Druck: VAE verlassen Opec zum 1. Mai

Die Vereinigten Arabischen Emirate ziehen sich aus der Organisation erdölexportierender Länder zurück. Der Austritt erfolgt zum 1. Mai, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM unter Berufung auf eine offizielle Erklärung berichtet.

Als Begründung nennt die Regierung eine umfassende Neubewertung der eigenen Interessen. Dabei spielen insbesondere die anhaltenden Spannungen im Persischen Golf sowie in der strategisch wichtigen Straße von Hormus eine zentrale Rolle. Beide Regionen gelten als Schlüsselrouten für den globalen Ölhandel.

Mit dem Schritt verlässt einer der bedeutenderen Förderstaaten die Allianz, die seit Jahrzehnten Einfluss auf die weltweite Ölproduktion und Preisentwicklung nimmt. Die Entscheidung könnte damit auch Auswirkungen auf die künftige Förderpolitik der Emirate haben.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Engstellen für den internationalen Energiemarkt. Ein erheblicher Teil der weltweiten Öltransporte passiert diese Route. Störungen oder Unsicherheiten in diesem Gebiet können sich unmittelbar auf Preise und Versorgungslage auswirken.

Vor diesem Hintergrund prüfen die Emirate offenbar ihre energiepolitische Ausrichtung neu. Der Austritt aus der Opec eröffnet ihnen größere Flexibilität bei Fördermengen und strategischen Entscheidungen, entbindet sie jedoch zugleich von gemeinsamen Produktionsabsprachen.

Für den Ölmarkt könnte der Schritt zusätzliche Unsicherheit bedeuten. Marktteilnehmer beobachten genau, ob und wie andere Mitgliedstaaten reagieren und ob sich die Förderpolitik der Emirate künftig deutlich verändert.